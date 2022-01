Predstavnik Rusije u UN: Izjave SAD su za „domaću upotrebu“

NJUJORK – Saopštenja SAD o potencijalnim sankcijama ruskom predsedniku Vladimiru Putinu daju se za „domaću upotrebu“ i radi hvalisanja pred svojim saveznicima, izjavio je prvi zamenik stalnog predstavnika Rusije u UN Dmitrij Poljanski.

„SAD su nedavno izgovorile toliko mnogo stvari da se sve to mora raščistiti i objasniti. Zato ja ne bih sve to uzimao previše ozbiljno. To je uglavnom za domaću upotrebu i da bi svojim saveznicima pokazali kako su čvrsti i kako mogu da se zauzmu i za sebe i za njih“, rekao je Poljanski, prenosi TAS S.

(Tanjug)

