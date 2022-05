Premijer: Ili ima radni zadatak ili je korisna budala

ZAGREB – Hrvatski premijer Andrej Plenković komentiarisao je danas izjave Zorana Milanovića o blokadi članstva Finske i Švedske u NATO i istakao da mu nije do kraja poznato da li šef države to radi iz uverenja, da li ima neki radni zadatak ili je samo, kako je rekao, korisna budala koja sve to radi u korist Moskve.

Plenković je rekao da je Milanović bez dogovora sa vladom blokirao Švedsku i Finsku tako što je poslao „prorusku poruku, protiv celog Zapada i članica NATO-a, da u ovom trenutku Hrvatska staje protiv širenja NATO i na stranu Rusije“.

Ocenivši to nesmotrenim, Plenković je upitao šta sa ovakvom incijativom Milanovića, koja nije plod prethodnog usaglašavanja institucija zaduženih za spoljnu politiku.

„Imate izvornu tezu protiv širenja NATO-a. Ona dolazi u trenutku kada je Rusija napravila brutalnu vojnu agresiju na Ukrajinu i time srušila temelje bezbednosne arhitekture u Evropi. Celi zapadni svet se solidarisao s Ukrajinom“, rekao je Plenković novinarima posle sednice vlade.

Plenković je kazao da je Milanović izašao sa tezom da Hrvatska kao članica NATO blokira dve zemlje partnere u trenutku kada one nakon decenija istrajavanja na neutralnosti donose unutar sebe strateške odluka da procenjuju da je za njihovu sigurnost bolje da budu u bezbednosnom smislu „pokrivene kišobranom koji se zove član 5“.

„Prva Milanovićeva teza je protiv NATO, druga teza su Hrvati u BiH. Hoće li njegova inicijativa pomoći Hrvatima u BiH ili će im odmoći? Naša vlada i diplomatija za razliku od njega učinila je gigantske korake da bi se emancipovalo pitanje izbornog zakona i prava Hrvata u BiH“, rekao je dodao da on tu temu prati godinama iz različitih uloga i upoređuje angažman aktuelne vlade i Milanovića sada kada je predsednik i pre kada je bio premijer.

„Ne vidim da je kao premijer dizao temu Hrvata u BiH. Ako neke hrvatske stranke u BiH misle da će im pretnje i blokade pomoći, bojim se da nisu u pravu. Oni su u teškoj situaciji. Milanović ovo radi da bi naštetio politički HDZ-u u Hrvatskoj, ali i HDZ-u u BiH“, rekao je premijer.

Agenda mu je, kaže, da ne pomogne, ali da iskoristi loš položaj Hrvata u BiH da bi se dovelo do razlika, raslojavanja unutar parlamenta, oslabila politička baza u BiH.

„Iz pakosti želi da našteti meni i HDZ-u. Ako je postojala želja da se pomogne, onda se to ne radi vređanjem, vređanjem mene“, kazao je Plenković.

Za razliku od Milanovića, atuelna vlada ima politiku koja je odgovorna i koja pre svega vodi računa o interesima i reputaciji Hrvatske.

„Doveli smo se u poziciju da nas naši partneri iz NATO-a gledaju čudno zbog Milanovićevih izjava. Znate kako sad gledaju na nas, na vladu? ‘Možete li vi ovo nekako rešiti da to više ne čujemo'“, rekao je Plenković.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.