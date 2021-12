Premijer: Istorija će pokazati, ova vlada je najbolja

PODGORICA. 2. decembra (Tanjug) – Premijer Zdravko Krivokapić tvrdi da će istorija pokazati da Crna Gora nije imala bolju i kompetentiju vladu sa više znanja i umeća kao što je njegova.

On je u intervjuu za TV Nikšić, povodom godišnjice rada aktuelne vlade, rekao da je teoretski i njegova vlada manjinska i pita zašto bi ta nova manjinska bila bolja od postojeće.

„Zato što joj stalno lepe etikete i proglašavaju je, iz svog ugla, na način da mi nismo pokazali umeće, znanje i veštine. Ja vam tvrdim, a to će istorija da pokaže, da bolje, kompetentnije i vlade sa više znanja i umeća nijesmo do sada imali“, rekao je Krivokapić i dodao:

„Ako neko može da izdigne nivo kompetencije, znanja i umeća, onda neka pokuša tako, ali ne da bi političkim apetitima obezbedio fotelje koje su već unapred projektovane. Da li je ta manjinska, sa DPS-om, ili manjinska sa pozicijom, najmanje je važno“.

To je, prema njegovim rečima, onda borba za fotelje.

„Ako Crnu Goru u ovom trenutku demokratske tranzicije više brinu fotelje od konkretizacije koju će opsetiti svaki građanin, neka je srećno“, rekao je Krivokapić.

Dodao je da priča o manjinskoj vladi koju bi podržao DPS je povratak na staro.

„Ono što je karakteristika toga starog je iskazano vrlo jednostavno u svakom izveštaju Evropske komisije – to je politička korupcija koja nije dobila epilog. To znači da je neko trebalo da odgovara za to što se desilo. Te brojne političke korupcije traju od 1977. godine i permanentno se dešavaju do 30. avgusta“, rekao je Krivokapić.

Dodao je i da „pokušaj opozicije doživljava na isti način“.

„Opozicija želi da napravi politički marketing, pri čemu će da, kao što stalno radi sa pojedinim delom pozicije, da ocrni ovu vladu, ovoga premijera jer je to politički marketing, pripreme za sledeće izbore koji se dešavaju verovatno u Podgorici. Ja to tako doživljavam…“, rekao je Krivokapić, prenele su podgoričke Vijesti.

(Tanjug)

