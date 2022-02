Premijer: Maske su pale, sve je bilo davno isplanirano

PODGORICA – Premijer Zdravko Krivokapić u vanrednom obraćanju građanima poručio je da zna da će na sutrašnjoj sednici Skupštine biti izglasano nepoverenje njemu i njegovoj vladi, što je, kako je rekao, samo završnica ranije dogovorenog plana pojedinaca sa aktuelnim šefom države Milom Đukanovićem.

Maske su pale i ko to hoće da vidi može, a ko neće ne mora.

„Ovo je sve davno isplanirano, ulazimo u završnicu čiji akteri su mnogo više radili tajno i na štetu naroda nego javno i na bilo čiju korist“, rekao je Krivokapić na konferenciji za novinare.

On je rekao da su mu manipulacijama poslanici onemogućili obraćanje u Skupštini Crne Gore i poručio:

„Ostao sam na stavu požtvovane borbe za zdravu Crnu Goru i bolji život građana“,.

Istakao je da njegova vlada nije mogla da preživi zato što je napad došao iznutra od onih koji su najviše galamili, a koji su najmanje radili.

O špekulacijama da će podneti ostavku, Krivokapić je rekao da mu ništa ne znači da li će biti premijer, ali da je nije podneo jer je želeo da se vidi ko je ko u Crnoj Gori.

„Đukanović je sa delom zajedničke koalicije izabrane voljom naroda dogovorio da više ne budem premijer, ja to znam. Saradnicima sam govorio da će maske pasti, ali nije dovoljno da samo padnu već da se skinu do kraja. Maske su pale, ko to želi da vidi može, ko ne želi ne mora“, rekao je Krivokapić, koji je više puta ponovio da je u Crnoj Gori na sceni prevrat i „banana puč“.

Kaže da je u politiku ušao samo zbog Zakona o slobodi veroispovesti i to je, kaže, bio njegov jedini cilj, kao i da mu je što se toga tiče obraz mu je čist.

Premijer kaže da zna da pravda nije došla do mnogih pojedinaca, ali da o tome zašto nije došla treba građani da pitaju potpredsednika Dritana Abazovića koji je pokrenuo rušenje ove vlade, a koji je na sebe preuzeo koordinaciju sektora bezbednosti.

„Pod njegovom kontrolom bili su i ministar i direktor policije, to su oni koji su hteli da spreče ustoličenje ministropolita, ali se to nije dogodilo“, rekao je Krivokapić.

Rekao je i da je mogao ranije da pokrene smenu Abazovića, ali bi, kaže, tada bio proglašen krivcem.

Ovu vladu rušili su, kaže, njeni prvi prijatelji i njeni potonji neprijatelji. Rušili su je lobisti, regionalni političari…

„Sama od sebe pronalazila se gomila neprijatelja. Javljali su se pojedinci iz bivšeg režima… Nisam to dozvolio jer je jednom moralo to da prestane, jer mi nismo samo egzotična destinacija na lepom pragu Evrope. Zajednička akcija da se vlada sruši od onih koji su kreirali tuđe nesreće“, dodao je.

Podsetio je da je Abazovića lično predložio za vicepremijera, a da sad on sa „poraženim DPS-om treba da glasa nepovjerenje vladi“.

„Predložio je, dakle, da mu DPS pomogne da se razreši od samoga sebe. Mislim da je to upečatljiva slika koja govori više od hiljadu reči. Zaboravio je na moralnu obavezu da u nezadovoljstvu podnese ostavku. Zahvalan sam što je strpljenje pobedilo i što je vreme razobličilo laž“, naveo je Krivokapić.

(Tanjug)

