Premijer najavio imena onih koji destabilišu Crnu Goru

PODGORICA – Crnogorski premijer Dritan Abazović danas je najavio da će 19. avgusta, na dan glasanja u parlamentu o (ne)poverenju njegovoj vladi, pobrojati imena onih koji destabilišu Crnu Goru zarad ličnih finansijskih interesa.

Istakao je i da evropsku Crnu Goru destabilišu oni koji nisu mogli da postignu rezultate proteklih 30 godina.

Poručio je da će nastaviti borbu za slobodnu Crnu Goru.

„Ruka pravde neće stati. Imaće neko da nastavi ovu borbu i da izvedu do kraja. Raduje me da je prestala priča o Temeljnom ugovoru i da pričaju o kriptovanim telefonima. Imamo svi konja za trku, a izjava urednika (hrvatskog nedeljnika) Nacionala treba da brinu one koji danas pišu o meni. (Ivo) Pukanić je žrtva švercera cigareta i iz naše zemlje“, rekao je premijer u razgovoru sa novinarima prilikom obilaska vatrogasaca na lokaciji Dražin vrh.

Ponovo je negirao da je tražio kriptovani telefon od kriminalnih klanova.

„Znamo za koga radi Mportal. Mene ne zanimaju obračuni sa klanovima, a ova država ima prioritet da se odbrani od jednog klana koji je aktivan i koji destabiliše Crnu Goru. 19. avgusta ću pobrojati imena koji destabilišu Crnu Goru“, naveo je.

Kriptovani telefon je, kaže, dobio od prijatelja koji nije član kriminalne grupe.

„Nikad ga nisam koristio jer je za mene komplikovan. Prijavio sam Upravi policije da ga posedujem“, kazao je Abazović, preneo je portal podgoričkog Dana.

O nedavnom boravku u Dubrovniku i šetnji Stradunom sa biznismenom Ratkom Kneževićem, Abazović kaže da mu je bilo zadovoljstvo da razmeni mišljenje sa nekim ko je, kako je rekao, veoma dobro informisan.

„Razgovarao sam sa dosta ljudi koji su bili u Crnoj Gori kao i sa porodicama iz Dubrovnika. Treba da pravimo mostove saradnje i da razvijamo odnose“, naveo je Abazović.

(Tanjug)

