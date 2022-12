Premijer: Sada je jasno da DPS koči evropski put Crne Gore

PODGORICA – Predsednik crnogorske vlade u tehničkom mandatu Dritan Abazović izjavio je danas da su stvoreni uslovi za formiranje nove Vlade Crne Gore i istakao da je sada jasno da DPS Mila Đukanovića koči svropski put Crne Gore, nakon što su odbili da glasaju za izbor sudija Ustavnog suda.

„Venecijanska komisija je bila jasna, Evropska komisija je bila jasna, i gospođa (Ana) Pisonero sinoć i molio bih sve da ne manipulišu time što se stalno pominju izmene Zakona o predsedniku, a ne pominju sudija Ustavnog suda. Ta sednica je bila prva, nije izglasano, jer DPS i druge partije nisu htele da glasaju. Ako je neko stopirao evropski put, to su oni“, rekao je Abazović na zajedničkoj konferenciji za novinare sa šefom diplomatije Severne Makedonije Bujarom Osmanijem u Vili Gorica.

Rekao je i da nema više detalja o otkazivanju sednice Parlamentarnog odbora Evropske unije i Crne Gore za stabilizaciju i pridruživanje (POSP) u Briselu, ali da EP ima uvažavanje prema crnogorskom parlamentu.

„Dijalog između parlamentaraca služi ne samo da se dele dobre vesti nego i kad postoje izazovi da se o tome razgovara, pa možda iz toga proizađe neka dobra i mudra odluka. Ne mislim da je Vladimir Bilčik odlučio da ovo suspenduje… Verujem da to nije vid kazne nego vid političke procene, očekujem da se se odbori sastanu u novom terminu“, kazao je Abazović.

Istakao je da sve što pomaže da se tenzije u regionu umanje, je nešto što ide u prilog Crnoj Gori.Sve što pomaže da se tenzije u regionu umanje, kao i da od viška regionalne saradnje ne boli glava.

Na pitanje da li će njegova vlada uvesti Crnu Goru u Otvoreni Balkan, Abazović kaže da ova inicijativa nema osnivački akt i da Crna Gora treba da prihvati neki specijalni ugovor.

„Nije to NATO, niti EU. To je izraz dobre volje, to je skup bilateralnih dogovora oko green line-a na granicama, oko priznavanja diploma. Vrlo sam afirmativan prema ideji, mislim da je korisna Crnoj Gori“, rekao je Abazović.

Istakao je da misli da „Open Balkanu treba da bude i Crna Gora i BiH i Kosovo*, preneli su podgorički mediji.

Osmani je rekao da se uprkos progresu u poslednjim decenijama, region suočava sa novim izazovima, kao što su ođeci ekonomske krize, postpandemijski period i posledice , kako je rekao, ruske agresije na Ukrajinu.

(Tanjug)

