Premijeri „Visegradske cetvorke“ sutra o ratu u Ukrajini

BUDIMPEŠTA – Premijeri zemalja „Višegradske četvorke“ – Mađarske, Poljske, Češke i Slovačke – sastaće se sutra u Londonu kako bi razgovarali o ratu u Ukrajini, izjavio je danas mađarski premijer Viktor Orban.

On je to rekao u video snimku objavljenom na Fejsbuku, prenosi agencija Rojters.

Orban je, takođe, ponovio da je vlada Mađarske objavila uredbu u kojoj se jasno stavlja do znanja da nikakve isporuke oružja ne mogu otići u Ukrajinu sa teritorije Mađarske.

(Tanjug)

