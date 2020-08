Preminuo Robert Tramp, brat američkog predsednika (foto)

Mlađi brat američkog predsednika Donalda Trampa i njegov blizak saradnik Robert (71) umro je u bolnici u Njujorku, objavio je predsednik SAD.

„S teškim bolom u srcu, saopštavam da je moj divni brat Robert noćas mirno umro. On nije bio samo moj brat, već i moj najbolji prijatelj“, naveo je Tramp u saopštenju.

From President @realDonaldTrump on the passing of his brother and best friend, Robert – “We will meet again”: pic.twitter.com/1mBgx1td26

„Mnogo će nedostajati, ali ćemo se ponovo sresti. Sećanje na njega biće zauvek u mom srcu. Roberte, volim te. Počivaj u miru“, dodao je Tramp (74).

Mr. President I’m so sorry for the loss of your beloved brother Robert Trump

I’m asking everyone in America to keep our leader and his family in your prayers.

#RIPRobertTrump pic.twitter.com/cz5cBHyrJz

