Privatni istražitelji pronašli delove aviona u kom se nalazio Emilijano Sala (foto)

View this post on Instagram

Creen haber encontrado 2 asientos pertenecientes al avión en el cual viajaba Emiliano Sala. Se dice continuarán con la búsqueda submarina de los cuerpos de Emiliano y el piloto 🙏#search4emiliano #emilianosala #messi #cardiff #nantes #salah #fifa #neymar #modric #sergoiramos #reus #jamesrodriguez #barca #bundeslida #premierleague #laliga #seriea #juventus #pogba #manchestercity #griezmann #mls #ligamx #nba #liverpool #psg #mbappe #pogba #ronaldo #cr7