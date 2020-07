Prizor koji slama srca: Pronađeno nekoliko stotina uginulih slonova (foto)

U Bocvani je u prethodna dva meseca pronađeno nekoliko stotina mrtvih slonova, prenosi BBC.

Uzrok pomora ovih životinja još nije poznat, a laboratorijski rezultati trebalo bi da budu gotovi tek za nekoliko nedelja, saopštila je vlada ove zemlje.

Od početka maja u delti reke Okavango u Bocvani pronađeno je preko 350 mrtvih slonova. Bocvana je stanište oko trećine populacije slonova u Africi, čija brojnost sve više opada.

Početkom maja pronađeno je 169 mrtvih slonova, dok se mesec dana kasnije taj broj popeo na preko 350.

Nadležni ističu da ovoliki broj umrlih slonova u jednom događaju, a da on nije povezan sa sušom, predstavlja presedan.

Vlasti su još u maju isključile krivolov kao uzrok smrti slonova, jer kljove nisu uklonjene.

Osim toga, primećeno je da su samo slonovi mrtvi, ali ne i druge životinje, čime je isključena mogućnost trovanja cijanidom od strane lovokradica koje bi dovelo i do pomora drugih životinja.

