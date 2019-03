Pronađene obe crne kutije iz etiopskog „boinga“

Avio-kompanija „Etiopian erlajns“ saopštila je da su na mestu rušenja aviona „boing 737 maks 8“, koji se u nedelju srušio na letu za Keniju, pronađene obe crne kutije.

Ranije je državna televizija saopštila da je pronađena jedna od crnih kutija iz aviona kompanije „Etiopian erlajns“ „boing 737 maks 8“, koji se u nedelju srušio na letu za Keniju.

„Pronađen je digitalni pisač sa parametrima leta i snimač glasa leta ET302“, napisala je avio-kompanija na svom nalogu na Tviteru.

​Televizija je navela da su istražitelji otkrili crnu kutiju na mestu nesreće putničkog aviona u blizini glavnog grada zemlje.

U nedelju ujutru avion „boing 737“ kompanije „Etiopian erlajns“, koji je leteo iz Adis Abebe u Keniju, srušio se nedaleko od etiopskog grada Debre Zajt. U avionu se nalazilo 149 putnika i osam članova posade. Avion je pao samo nekoliko minuta nakon poletanja.

Accident Bulletin no. 6

Issued on March 11, 2019 at 01:40 PM Local Time

The Digital Flight Data Recorder(DFDR) and Cockpit Voice Recorder(CVR) of ET302 have been Recovered.

— Ethiopian Airlines (@flyethiopian) March 11, 2019