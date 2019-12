Prvi put u istoriji se ovo događa: Presušili Viktorijini vodopadi (foto)

Viktorijini vodopadi ove godine presušili su na svom većem delu zbog najgore suše koja ih je pogodila u poslednjih sto godina. Smešteni su na granici između Zambije i Zimbabvea i jedno su od najvećih i najspektakularnijih vodopada na svetu. Široki u preko 1,5 km s padom od 128 metara.

Victoria Falls today, and how it used to be.

If you don't think that we're experiencing an ongoing climate crisis, you're either insane, deluded or willfully ignorant. pic.twitter.com/iUHOgLZJAr

— ZombyWoof #FBPE #GTTO (@ZombyWoof4) December 7, 2019