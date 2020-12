Pucnjava ispred crkve na Menhetnu, policija uzvratila (video)

Naoružani napadač pucao je danas iz vatrenog oružja tokom priredbe ispred jedne crkve u Njujorku, nakon čega ga je onesposobila policija koja je uzvratila vatrom, javlja Rojters.

Iz njujorške policije je rečeno da je napadač otvorio vatru ispred crkve Svetog Džona u Harlemu dok je na njenom stepeništu nastupao hor, prenosi Njujork post.

Shooting Incident – Manhattan Ny W 112 St and Amsterdam Ave at the Cathedral Church. 1 Shooter on scaffolding actively firing on police. Shooter neutralized no civilian or LEO injuries reported. pic.twitter.com/T3meZfEXm7

— The J News (@TheJNews) December 13, 2020