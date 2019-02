Pucnjava u Mičigenu: Ubijena žena i troje dece (foto)

Četiri osobe su stradale u pucnjavi koja se u 15 sati po lokalnom vremenu dogodila u Okrugu Kent u američkoj saveznoj državi Mičigen, prenosi „Foks 17“.

Ubijena je žena i troje dece.

Four people, including #children, have been found #dead in a "horrific" shooting in northern Kent County, #Michigan.

Local #sheriffs are on a property in Solon #Township, northwest of Cedar Springs, but few details have so far emerged surrounding the deaths. pic.twitter.com/DEchIqhe7h

— Brandi News Update (@brandilmelb) February 18, 2019