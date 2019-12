Pucnjava u Nju Džerziju: Ubijena dva napadača, policajac i tri slučajna prolaznika

Jedan policajac, troje civila i dvojica osumnjičenih ubijeni su u pucnjavi u Nju Džerziju.

Sve je počelo dok je policija istraživala ubistvo, policajac je prišao dvojici osumnjičenih, a jedan od njih ga je upucao u glavu, javlja NBC.

Povređeni policajac je preminuo u bolnici, a dvojica osumnjičenih su u kombiju pobegla do obližnjeg marketa.

Snažne policijske snage blokirale su područje oko supermarketa kod reke Hudson, preko puta Menhetna. Pet osoba – tri civilne žrtve i dvojica naoružanih napadača – nastradali u u prodavnici, rekao je policijski zvaničnik Majkl Keli. U razmeni vatre ispaljene su stotine metaka, a dvojica napadača delovala su samostalno, dodao je.

Policijski detektiv ubijen je kod groblja, gde je pokušavao da zaustavi osumnjičene koji su zatim pobjegli prema obližnjem supermarketu. Policija navodi da su troje civila najverovatnije ubili napadači, koji su se dovezli do prodavnice u ukradenom kamionetu i uzeli taoce.

Kriza je trajala satima dok su naoružani napadači odbijali da se predaju. „Oni su se puna četiri sata brzo kretali, unutar i oko prodavnice“, rekao je Kelly.

Lokalni mediji javili su da se pucnjava dogodila kod JC Kosher Supermarketa, ali policija za sada tvrdi da nema dokaza da je reč o zločinu iz mržnje ili terorističkom napadu.

Osumnjičeni i troje ljudi koji su se zatekli u prodavnici na kraju akcije pronađeni su mrtvi.

Policajac koji je poginuo otac je petoro dece, javljaju zvaničnici.

