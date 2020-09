Pula: Poginula pešakinja

PULA – U teškoj saobraćajnoj nesreći u Puli, danas je oko 16 sati poginula je pešakinja kad ju je udario automobil, saopštila je istarska policija.

Žena je na licu mestu poginula, a sve okolnosti nesreće još se utvrđuju.

Prema policijskim podacima, zbog još neutvrđenih razloga pešakinju u kasnim 60-im godinama koja je prelazila udario udario je automobil „hjundai“ pulskih registarskih tablica kojim je upravljao 82-godišnjak iz Pule.

Kako javlja Glas Istre, automobil je vozio istarski političar Josip Anton Rupnik.

On je dugogodišnji odbornik u Skupštini Istarske županije i član vladajuće koalicije. Osnivač je i predsednik stranke Zeleni savez, a predsednik je i ekološkog udruženja Ekop Istra.

Rupnik se Glasu Istre javio nedugo nakon nesreće, potvrdivši da je upravo u Hitnoj pomoći, gde mora dati krv kako bi se videlo da nije bio pod utecajem alkohola.

„Nisam vozio brzo, možda 30 do 40 kilometara na sat. Tamo se u blizini nalazi Osnovna škola ‘Kaštanjer’ i uvek kada tamo prolazim, po inerciji usporim. Tako je bilo i ovaj put. U jednom trenutku, pešakinja se samo stvorila ispred mene. Nije prelazila na pešackom prijelazu, već je bila van njega. Doslovno je izletela pred moj automobil i nisam je vidio. Bila je to sekunda i pešakinja se našla ispred mog vozila i dogodilo se to što se dogodilo“, kazao je Rupnik.

