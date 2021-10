Pupovac oduzeo reč Hasanbegoviću, a on napustio sednicu

ZAGREB – Lider SDS S-a Milorad Pupovac i Zlatko Hasanbegović, predsednik i potpredsednik parlamentarnog Odbora za ljudska i manjinska prava povišenim tonom razmenili su danas nekoliko rečenica pa mu je Pupovac oduzeo reč, a Hasanbegović je demonstrativno napustio sednicu.

Na sednici se razgovaralo o premlaćivanju migranata na granici, o čemu je prošle sedmice objavljen snimak kao dokazni materijal, a Pupovac je Hasanbegoviću oduzeo reč nakon izjave da Hrvatska i BiH „čine jednu celinu“.

„Samo sam čekao da to kažete. Prekršili ste važne odredbe hrvatske državne politike“, rekao je Pupovac.

„Ja iznosim svoje političke stavove, dopustite da dovršim“, odgovorio je Hasanbegović.

Pupovac mu je oduzeo reč uz primedbu da je inače prekoračio vreme od pet minuta.

„Vaša reč o tome da su Hrvatska i BiH jedinstven prostor i jedinstvena zemlja je nešto što je nedopustivo. Vi to možete misliti, ali na ovom Odboru, kada to iskažete, onda ćete dobiti odgovor“, rekao je Pupovac, preneli su hrvatski mediji.

Hasanbegović je to rekao da Pupovac nema pravo da sebi prisvaja ulogu cenzora i tumača tuđih misli.

„RH i BiH su jedna geopolitička celina i to je u konačnici razlog zašto niko u ovoj zemlji ne razmišlja o stavljanju žice između RH i BiH. To je rekao i predsednik Republike, to govori i ministar unutarnjih poslova i predsednik vlade. Može li neko da zamisli žicu između Imotskog, Gruda, Slavonskog i Bosanskog Broda, Gline, Velike Kladuše. Ne može!“, kazao je Hasanbegović.

Pupovca je upitao da li mu je pravo govora oduzeto dokraja sednice, a kada mu je Pupovac to potvrdio, Hasanbegović mu je zahvalio i demonstrativno napustio sednicu.

