Pupovac: U SRB veća afirmacija Hrvata, nego Srba u Hrvatskoj

ZAGREB – Predsednik Srpskog narodnog veća (SNV) i Samostalne Demkratske Srpske stranke (SDS S) Milorad Pupovac istakao je danas, komentarišući pitanje ćirilice u Vukovaru, da je u Srbiji veća afrimacija prava hrvatskog naroda nego srpskog u Hrvatskoj.

Pupovac je za hrvatski N1, u tom konetekstu ukazao da je prvi put od raspada Jugoslavije predstavnik hrvatskog naroda član srpske vlade.

„Ne može biti da sada u Srbiji imamo veću afirmaciju prava i participaciju hrvatskog naroda, a istovremeno u Hrvatskoj ne“, rekao je Pupovac povodom pitanja ćirilice u Vukovaru, koje se otvorilo s obzirom na to da je srpska nacionalna manjina prema novom popisu pala ispod jedne trećine i više ne ostvaruje pravo na ravnopravnu službenu upotrebu jezika i pisma.

Pupovac je naglasio da je ćirilica sastavni deo života i tradicije ljudi u Vukovaru i da treba poštovati tu činjenicu.

„Pravo na ćirilično pismo tu i na drugim mestima je stečeno pravo i stečena prava po ustavnom zakonu i međunarodnim odredbama se ne dovode u pitanje. Ćirilično pismo je velika civilizacijska tekovina slovenskih naroda“, rekao je Pupovac.

On je podvukao da se stanje normalizuje kada se ljudi međusobno priznaju i kad prepoznaju i priznaju međusobne razlike.

„Ako ljudi misle da su Hrvatskoj glavni problem Srbi, a nemali broj ljudi misle da je to tako, uključujući i one u Vukovaru koji su vodili svoju političku kampanju na tome, i ako misle da će prestati iseljavanje iz Vukovara i Slavonije time što neće biti ćirilice – alal im vera, ali ja ne vidim i ne veruem da je to tako“, naglasio je Pupovac.

Pupovac je komentarisao i optužnicu koja je podignuta protiv bivšeg potpredsednika Vlade Hrvatske iz reda srpske nacionalne manjine Borisa Miloševića i još troje bivših ministara zbog nezakonitosti prilikom dodele državnih podsticaja, i poručio da će Milošević ostati saborski zastupnik SDS S jer je to njegovo ustavno pravo.

On je ocenio da je „to dodatan motiv za Miloševića da radi svoj posao, da nastavi političko delovanje i istraje u stvarima koje je radio do sada“.

„Za to nema nikakvih zakonskih ograničenja, a siguran sam da nema ni moralnih prepreka da obavlja posao za koji je izabran i da radi posao u skladu sa svojim mandatom“, naveo je Pupovac.

Pupovac je rekao da svi treba da se pridržavaju zakona i da zakon treba da bude jednak za sve i ocenio da se Milošević do sada u svom delovanju držao tog načela.

Kada je reč o obnovi Banije nakon zemljotresa, Pupovac je ocenio da postoje razlike u obnavljanju kuća u naseljima gde žive dominantno pripadnici hrvatskog naroda i pripadnici srpskog naroda.

Pupovac je rekao da je deo posledica toga što jedan deo kuća gde žive pripadnici srspke zajednice od rata nisu obnvoljene, a da je drugi razlog to što je hrvatska zajednica koja živi u tim naseljima „vitalnija zato što u startu ima bolje i povoljnije okolnosti“.

„Iz tog razloga mi nastojimo pomoći da srpska zajednica dođe do statusa, ako ne veće vitalnosti, onda do statusa toga da može ravnopravno da učestvuje u prilikama koje su ponuđene i učestvuje u obnovi. To je naš posao i mi to radimo. Tu nema ništa niti sme biti onog što nazivamo pogodovanje“, poručio je Pupovac.

Osvrnuo se i na sukob između premijera Andreja Plenkovića i predsednika Zorana Milanovića.

„Sukobi su postojali, ali nikad nisu poprimili ovu vrstu smišljenog javnog proizvođenja sukoba i podela u pozicijama”, rekao je Pupovac.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.