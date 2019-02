Putin Amerikancima: Prvo sračunajte domet našeg oružja (video)

Rusija treba da se kreće samo napred i da svoje kretanje ubrza, poručio je ruski predsednik Vladimir Putin u obraćanju Federalnoj skupštini Rusije u kom je izložio ključne prioritete unutrašnje i spoljne politike zemlje.

Ljudi moraju da osete promene, da se situacija menja nabolje,a glavni zadak je, istakao je Putin, da se sačuva naš narod i da se podrže porodice. On je izneo čitav niz mera za povećanje nataliteta, između ostalog smanjenje poreza za porodice s više dece. Predložio je i mere za smanjenje siromaštva, poboljšanje zdravstvenog sistema, obrazovanja, kao i ekonomije. Izdvojio je četiri prioriteta: rast produktivnosti rada, povećanje izvoza sekundarnih roba, poboljšanje poslovne klime, kao i uklanjanje svih ekonomskih ograničenja. Rusija ima istorijsku šansu da poboljša uslove za biznis, a pre svega u oblasti IT, dodao je ruski lider.

On je istakao da bi znanje koje je Rusija dobila prilikom razvoja novog oružja trebalo sada preusmeriti na društvenu sferu — potrebno su veliki projekti kada je reč o razvoju genetike, ali i veštačke inteligencije.

Govoreći o spoljnoj politici Rusije, Putin je istakao da je Rusija bila i biće suverena i nezavisna država.

„To je prosto aksiom, ona će biti takva ili je uopšte neće biti. Svima nama to treba da bude jasno i toga treba da budemo svesni. Rusija ne može da bude država ako nije suverena. Neke zemlje mogu, Rusija ne.

Graditi odnose sa nama znači nalaziti zajednička rešenja i to u najsloženijim pitanjima, a ne pokušavati da se diktiraju uslovi“, upozorio je šef Kemlja.

Prioriteti naše spoljne politike su apsolutno otvoreni: to je jačanje poverenja, borba sa zajedničkim pretnjama i širenje saradnje u svim oblastima, rekao je Putin. Istakao je takođe da je Rusija spremna da nastavi napore za postizanje dogovora sa Japanom pod obostrano prihvaljivim uslovima, kao i u obnovi normalnih političkih i ekonomskih odnosa sa EU.

Posebno osvrnuo na odnose Rusije sa Sjedinjenim Državama, naglasivši da je najakutnije pitanje istupanje Vašingtona iz Sporazuma o raketama srednjeg i kraćeg dometa.

SAD je trebalo da pošteno objasne taj svoj potez a ne da izmišljaju optužbe na račun Rusije da bi opravdale svoje jednostrano povlačenje iz sporazuma. Tako su uradili 2004. godine, istupili iz sporazuma o protivraketnoj odbrani otvoreno i pošteno, podsetio je ruski predsednik. On je upozorio da raspoređivanje američkih raketa u Evropi ugrožava bezbednost i Rusije i sveta u celini.

„Rusija, ističem, ne namerava da prva rasporedi takve rakete u Evropi. Ako one ipak budu proizvedene i raspoređene na evropskom kontinentu, a SAD imaju takve namere, to će veoma pogoršati situaciju u sferi međunarodne bezbednosti i stvoriti pretnju za Rusiju, jer neke klase raketa mogu da stignu do Moskve za 10-12 minuta. U takvom slučaju bićemo prinuđeni, naglašavam prinuđeni da razmotrimo uzvratne i asimetrične mere. Šta to znači: reći ću danas direktno i otvoreno da svima bude unapred jasno: Rusija će morati da izgradi i rasporedi tipove oružja koje će moći da se upotrebe ne samo protiv teritorija sa kojih bude dolazila neposredna opasnost za nas nego i protiv teritorija gde se nalaze centri donošenja odluka o primeni raketnih kompleksa koji su za nas pretnja“, rekao je Putin.

On je podrobno izneo i planove za jačanje ruskih oružanih snaga. Rekao je i da je pokrenuta serijska proizvonja komleksa „Avangard“, kao i proizvodnja „Sarmata“, uporedivši izgradnju Avangarda po značaju sa prvim veštačkim satelitom.

Najnovije oružje „Peresvet“ i „Kindžal“ pokazali su svoju efikasnost, a uspešno ispitivanje prošao je i „Burevestnik“, dok će „Posejdon“ butu spušten u vodu u prvom kvartalu ove godine, precizirao je Putin i Predstavio i nove tipove naoružanja, između ostalog i o hiperzvučnoj raketi Cirkon.

„Ima brzinu devet mahova, domet više od hiljadu kilometara, u stanju je da pogađa ciljeve kako na moru, tako i na kopnu. Njena primena predviđena je sa nosača na moru, serijskih i brodova kao i podmornica koje se grade za visokoprecizne rakete tipa Kalibar.To jest, sve će to za nas biti bez troškova. Naglašavam da će dve-tri godine pre roka oružanih snagama biti predato sedam novih podmornica“, precizirao je on.

Ruski lider je istovremeno poručio da Rusija hoće ravnopravne i prijateljske odnose sa SAD i da nikome ne preti. Nismo zainteresovani za konfrontaciju i nećemo je, ali naši partneri ne primećuju kako se i kojim tempom menja svet. Nastavljaju svoju destruktivnu i pogrešnu politiku, previše obuzeti idejom o svojoj izuzetnosti, rekao je Putin i dodao:

„Imaju prava da misle kako hoće, ali umeju li da računaju? Verovatno umeju. Neka izračunaju domet i brzinu naših perspektivnih sistema naoružanja. Samo molimo, neka prvo izračunaju, pa tek onda nek donose odluke koje mogu stvoriti dodatne i ozbiljne pretnje za našu zemlju i svakako će doneti do uzvratnih mera od strane Rusije čija će bezbednost biti pouzdano i bezuslovno zaštićena“, poručio je Putin.

Srepmni smo na razgovore o razoružanju, ali nećemo više kucati na zatvorena vrata, upozorio je ruski predsednik i pozvao partnere da shvate neophodnost ravnopravnog dijaloga o toj temi.

(Sputnjik)