Putin: Mislim da je Zelenski fin čovek

MOSKVA – Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je danas da smatra da ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski istinski želi da poboljša situaciju u jugoistočnoj Ukrajini.

Upitan kakav je njegov odnos sa Zelenskim, Putin je rekao da ga nema jer ga nikada nije ni upoznao ni video, prenosi Tas s.

„Pričali smo telefonom. Mislim da je on fin čovek, ljubazan. Mislim da on želi da promeni situaciju nabolje, posebno u Donbasu“, rekao je Putin i dodao da još ne zna da li će to moći da uradi.

Ipak, istakao je Putin, napravljeni su neki pozitivni koraci poput razdvajanja snaga i opreme u dva naselja.

(Tanjug)