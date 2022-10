Putin: Ubrzati odlučivanje u vezi s vojnom kampanjom u Ukrajini

MOSKVA – Predsednik Vladimir Putin izjavio je danas da zemlja treba da ubrza donošenje odluka u vezi sa vojnom kampanjom u Ukrajini.

Govoreći na prvom sastanku novog Koordinacionog saveta za upravljanje radom vlade na unutrašnjem planu Putin je rekao da je neophodna pojačana koordinacija vladinih struktura i regiona, preneo je Rojters.

Predsednik Rusije je govoreći o bezbednosti u Rusiji napomenuo da su novi izazovi ozbiljni i značajni i pozvao članove Koordinacionog saveta da prilagode smislen rad u novom formatu, prenele su RIA Novosti.

„Sada su novi izazovi. Oni su ozbiljni, značajni. To se, ponavljam, odnosi i na aktivnosti agencija za sprovodenje zakona, bloka snaga, Ministarstva odbrane. Ali, to se odnosi i na čitavu civilnu komponentu“, kazao je on.

On je zamolio sve da se uključe u sadržajan rad u novom formatu.

„Ako radimo u okviru standardnih birokratskih procedura, sakrivamo se iza formalnosti, nećemo dobiti željeni rezultat ni u kom pravcu. A upravo da bismo sve rešili brže i efikasnije stvorili smo mehanizam kao što je Koordinacioni savet“, dodao je Putin.

(Tanjug)

