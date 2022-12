Putin želi da se sukob u Ukrajini okonča što pre

Ruski predsednik Vladimir Putin izrazio je želju da se sukob u Ukrajini okonča „što je pre moguće“, posle gotovo deset meseci intenzivne borbe sa ukrajinskim snagama.

„Ulažemo napore da se to završi. I što pre, to bolje, naravno“, rekao je Putin na konferenciji za novinare.

Predsednik Rusije je dodao da će njegova vojska pronaći „protivotrov“ da bi zaobišla protiv-vazdušni sistem Patriot koje će SAD da pošalju Ukrajini.

„Što se tiče Patriota, to je prilično star sistem. On ne funkcioniše kao naš (ruski sistem) S-300. Ali naši protivnici pretpostavljaju da je to odbrambeno oružje. Dobro, imaćemo to na umu, i uvek postoji protivotrov“, rekao je Putin.

(Beta)

