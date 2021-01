Rab: Do septembra vakcina za sve odrasle Britance

LONDON – Svim odraslim osobama u Velikoj Britaniji biće ponuđena prva doza kovid vakcine do septembra, izjavio je britanski ministar spoljnih poslova Dominik Rab za Skaj Njuz.

„Cilj nam je da do septembra ponudimo celoj odrasloj populaciji prvu dozu, ako to uspemo i brže, to bi bilo sjajno, ali ovo je plan“, rekao je Rab, prenosi Skaj Njuz.

Cilj je precizniji od vladinog plana isporuke vakcina, objavljenog pre nedelju dana, u kojem se navodi da bi određeni nivo zaštite trebalo da bude obezbeđen „do jeseni“.

Sekretar spoljnih poslova odbio je da garantuje da će svi dobiti svoju drugu dozu vakcine u roku od 12 nedelja.

Rekao je samo da bi vlada „to trebalo da bude u stanju da postigne“.

Rab se nada da će neka ograničenja moći da budu „postepeno“ ukidana do marta kako bi se zemlja „vratila u normalu“.

Rekao je da su stvari koje to „rizikuju“ nove varijante i pritisak na zdravstveni sistem, apelujući na ljude da slede pravila.

(Tanjug)

