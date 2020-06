Rab: Klekao bih jedino pred ženom i kraljicom

LONDON – Britanski ministar spoljnih poslova Dominik Rab smatra da klečanje pred nekim, koje često koriste javne ličnosti u znak podrške pokretu „Životi crnaca su važni“, predstavlja simbol pokoravanja i podređenosti i da bi to radio samo pred ženom i kraljicom.

On kazao da ne bi sledio primer fudbalera i drugih javnih ličnosti koje to rade u znak podrške pokretu u borbi protiv rasizma, i dodao da je to stvar ličnog izbora, prenosi Skaj njuz.

(Tanjug)

