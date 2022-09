Radulović: Ko opstruira dogovor – ubija Crnu Goru

PODGORICA – Zamenik predsednika Pokreta za promjene (PzP) i poslanik Branko Radulović poručio da je novi Sporazum partija pobednica parlamentarnih izbora iz avgust 2020. istorijski i stvara osnove da svaka buduća vlada mora biti formirana na legitiman način, a svako ko opstruira dogovor – ubija Crnu Goru.

”Predstoji nam mnogo rada i konstruktivnih dogovora. U sledećih 15 dana neophodan je dogovor oko rukovodstva Skupštine i mandatara. Na taj način restartujemo pozicije na 30. avgust 2020. godine”, kazao je Radulović u intervjuu podgoričkim Vijestima.

Politički Sporazum o formiranju nove vlade u petak su potpisali predstavnici Demokratskog fronta u čijem sastavu su Nova srpska demokratija, Demokratska narodna partija i PzP, zatim Demokrata Crna Gora i GP URA, kao i Socijaistička narodna partija, Demos, CIVIS-a, Radničke partije, Prava i Ujedinjena Crna Gora.

Prema Sporazumu formirana je nova-stara većina koja bi u narednih 15 dana trebalo da formira vladu i izabere novo skupštinsko rukovodstvo.

Radulović ne isključuje mogućnost da sadašnja predsednica Skupštine Danijela Đurović (SNP) ostane na toj poziciji, ako tako odluči parlamentarne većina.

Smatra da vanredni izbori, ako bi se uskoro u ovom ambijentu organizovali, ne bi ništa dobro ni novo doneli Crnoj Gori.

Radulović kaže da istinski veruje da je ovaj pollitički sporazum, kako kaže,čak i istorijski, bez obzira na koji način i u kojoj meri će efektuirati.

„Istorijski je jer stvara osnove da svaka buduća vlada mora biti formirana na legitiman način, proizaći iz slobodne volje građana, uz poštovanje demokratskih načela i sprovodeći programske ciljeve na kojima su dobijeni izbori. Treba imati u vidu da ni jedna od dosadašnjih 43 vlade nije bila legitimna zbog izborne korupcije i krađe ili zbog konstrukcionih devijacija karakterističnih za prethodne dve kojima je ‘kumovao’ ino-faktor“, kaže Radulović.

Prema njegovim rečima, ovaj dogovor prekida dosadašnju agoniju, vraća poljuljanu nadu u izgradnju pravne i prosperitetne Crne Gore rođenu nakon promena pre dve godine i stvara osnove za istinske reforme i pune evropske integracije.

Na pitanje kako je Sporazum postignut, s obzirom na disonantne tonove i animozitete između pojedinih činilaca koalicija pobednica parlamentarnih izbora iz avgusta 2020., Radulović kaže da je Draft sporazuma kojeg je ponudio Andrija Mandić (DF) bio takave sadržine da se nije mogao odbiti.

„Svi učesnici sastanka potencirali su zabrinjavajuće stanje u kojem se nalazimo, našu odgovornost i opravdan pritisak javnosti. Dileme po određenim pitanjima jasnije smo definisali. Na kraju, neki od nas bili su isključivi i eksplicitno tražili da se svi akteri bez odlaganja izjasne da li hoće da potpišu Sporazum ili ne, što je rezultovalo potpisivanjem svih. Moram istaći, što raduje, da su svi učesnici sastanka, svesni značaja trenutka, bili krajnje odgovorni i konstruktivni, da je atmosfera bila pozitivna, uz međusobno uvažavanje“, rekao je Radulović.

Na pitanje da li misli da će se takva atmosfera nastaviti i tokom pregovora i kakvi se rezultati mogu očekivati, Radunović poručuje da „ko opstruira ovaj dogovor ubija Crnu Goru i javno će biti žigosan, bez obzira da li to čini iz sujete, podaništva ili lukrativnosti“.

“ Ukoliko poštujemo ovaj sporazum, unapređujemo ga i konkretizujumo svi ćemo biti pobjednici, pre svega zbog naše misije i ličnog doprinosa ostvarivanju javnog interesa“, naveo je.

U narednih 15 dana, ističe, predstoji mnogo rada i konstruktivnih dogovora, kao što je dogovor oko rukovodstva Skupštine i mandatara.

Istakao je i da bez poštenog odnosa sa manjinama, na građanskim principima “sva prava svima”, nema istinske Crne Gore.

Na konstataciju da neki međunarodni zvaničnici javno ističu da DF nije poželjan konstituent u vladi, navodeći da je prosrpski i proruski, Radulović ističe da su takve izjave „nedopustive i predstavljaju direktno mešanje u unutrašnje stvari Crne Gore“.

„Da se neko na taj način meša u sastavljanje vlade u njihovim zemljama, oni bi to sigurno žestoko osudili. Moramo i mi držati do digniteta i nacionalnog dostojanstva, bez obzira koliko mali bili. Neću govoriti da je to uvreda za 133.261 građanina Crne Gore koji je dao podršku našoj listi i dao nam glas da vršimo vlast i sprovedemo izborni program“.

Istine radi, istkaao je, Demokratski front je programska koalicija nastala kao odgovor na veštačke podele koje je Đukanović režim posejao u crnogorskom biću, a svi činioci su proevropske orjentacije.

“ Više moćnih desnih partija ima u njihovim zemljama i ‘putinovskih’ pristalica nego što je slučaj u DF-u“, poručio je Radulović.

