Raković: Mandić mnogo ubedljiviji od Đukanovića u TV duelu

BEOGRAD – Istoričar Aleksandar Raković izjavio je danas da će sigurno biti drugog kruga predsedničkih izbora u Crnoj Gori i da je izvesno da će u njemu biti Andrija Mandić i Milo Đukanović, ocenjujući da je kandidat Demokratskog fronta bio mnogo ubedljiviji u TV duelu od aktuelnog predsednika i kandidata DPS-a.

„Posle duela njih dvojice, Mandićeve šanse su znatno porasle, jer je apsolutno dominirao u tom duelu. Đukanović nema iskustva sa takvim duelima, jer je posledni put u duelu bilo sa Momirom Bulatovićem 1997. i tada je iza obojice bila srpska trobojka. Đukanović je neiskusan, jer je izbegavao TV duele, a usput nije imao ni argumentaciju, dok Mandić ima više iskustva u njima“, rekao je Raković Tanjugu.

On smatra da je Mandić je bio apsolutno jači u duelu i da je argumentima doveo u pitanje Đukanovićevu političku, ekonomsku i etičku prošlost.

„Đukanović je počeo kao srpski rodoljub, a završio kao antisrbin. Mandić je bio i ostao srpski rodoljub i to ne znači da on nije za pružanje ruke svima ostalima. On insistira na tome i za ujedinjenje je svih građana Crne Gore“, poručuje Raković.

Kako tvrdi, iz pouzdanih izvora zna da je Đukanović posle tog duela bio potpuno dezorijentisan i čak je i put pogrešio, jer nije očekivao da će Mandić zadržati koncentraciju, da neće padati u vatru i da će ga, kako je rekao, rasturiti.

Raković je rekao da će, ukoliko bude drugog kruga na predsedničkim izborima u Crnoj Gori u kome će biti Mandić i Đukanović, predsednićki kandidati Jakov Milatović, Aleksa Bečić i Goran Danilović podržati Mandića.

„Najverovatnije će ostali kandidati koji ne uđu u drugi krug morati da se opredele koga treba podržati. Pretpostavljam da će Andrija Mandić ući u drugi krug, jer ima dobar rezultat prema istraživanjima. Onda će Milatović, Bečić i Danilović podržati Mandića u drugom krugu i to će njega voditi do pobede nad Đukanovićem“, naveo je Raković.

Raković ističe da se Srbija ne meša u izbore u Crnoj Gori, kao što se, kaže, nije mešala ni u ranije izbore u toj državi.

„Mešali su se mediji. Neko će reći da mi sada kršimo izbornu tišinu time što ću reći da podržavam Andriju Mandiću. Danas je nemoguće u digitalnoj eri poštovati izbornu tišinu kao u neka ranija vremena. Mediji ovih dana izveštavaju o izborima u Crnoj Gori i pošto su srpski mediji, verovatno su na strani Andrije Mandića“, ističe Raković.

Objašnjava da Mandić ima podršku srpske javnosti u Srbiji i Republici Srpskoj i da ga iz Srpske pravoslavne crkve podržavaju trojica episkopa.

„Kada je reć o SPC, trojica episkopa su juče podržala Andriju Mandića na izborima. Vladika Metodije, vladika Atanasije i vladika Petar koji je vikarni episkog srpskog patrijarjha Porfirija“, naveo je on.

Raković je dodao da crnogorsko-primorski mitropolit Joanikije podržava sve one koji se bore protiv Đukanovića i onih koji su napali SPC.

On ne vidi problem u tome što neki predsednički kandidati imaju dvojno državljanstvo.

„Mnogi u Crnoj Gori imaju dvojno državljanstvo, ne samo Srbije. Svi Hrvati u Crnoj Gori imaju dvojno državljanstvo i to nikada niko nije dovodio u pitanje. Mnogi su uzimali srpsko državljanstvo kada je to bilo moguće do 2006. a da se nisu smatrali Srbima, već su jednostavno imali poslovne interese u Srbiji. Oni koji su hteli da studirju su pisali da su Srbi da ne bi plaćali školarinu“, naveo je Raković.

On tvrdi da pouzdano zna da ni onima, koji su se upisivali kao Crnogorci, nije naplaćivana školarina.

(Tanjug)

