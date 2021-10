Rama: Ako Z. Balkan ne može u EU, možda EU može na Z. Balkan

BRISEL – Ako Zapadni Balkan ne može da dođe u Evropsku uniju, možda EU može da dođe na Zapadni Balkan, napisao je albanski premijer Edi Rama u autorskom tekstu za briselski portal Politiko.

Kako je ocenio, postoje konkretni koraci koji se mogu preduzeti odmah, EU može da uspostavi mehanizme saradnje koji efikasno uspostavljaju neke od dvosmernih prednosti članstva, a da ne izazivaju ogorčenje onih koji se protive našem pristupanju.

U tom cilju, ističe Rama, EU može ekonomski da podrži region kroz svoj Ekonomski i investicioni plan za Zapadni Balkan, za koji je već određeno nekoliko projekata.

Dodaje da se mora učiniti više, posebno kako bi se osiguralo da region u potpunosti učestvuje u digitalnoj i zelenoj tranziciji EU.

Ove tranzicije su neophodne za puno učešće u evropskim ekonomijama ili rizikujemo da budemo izostavljeni, naveo je Rama.

EU nam, takođe, može pomoći da zadržimo naše najbistrije umove zajedničkim programima visokog obrazovanja i integracijom u obrazovni sistem EU, kako bi mladi ljudi mogli da pronađu bolje mogućnosti kod kuće, naglasio je on.

Zemlje Zapadnog Balkana bi mogle da budu uključene i u planove EU za vanredne situacije, jer se zajedno suočavamo sa potencijalno razornom energetskom krizom koja bi mogla da poništi godine napretka u regionu, moramo osigurati da naši građani ne ostanu ugroženi, napisao je Rama.

Konačno, EU može da preduzme praktične korake, kako bismo brže implementirali četiri slobode EU, slobodno kretanje robe, kapitala, usluga i ljudi, u naše tri zemlje Albaniji, Severnoj Makedoniji i Srbiji, naveo je premijer Albanije.

To je nešto što će sve zemlje Zapadnog Balkana morati da učine ako želimo da se pridružimo jedinstvenom tržištu, a Svetska banka je rekla da bi to moglo dodati do 10 odsto BDP svakoj od naših zemalja, istakao je on.

Prema njegovim rečima naše tri zemlje ovaj napor nazivaju Inicijativom „Otvoreni Balkan“ i to je nešto što su već započele posedujući duh i principe Berlinskog procesa.

Nadamo se da ćemo započeti slobodno kretanje robe u januaru 2022. godine i otvoriti naše granice do januara 2023, dodao je Rama.

Podrazumeva se da je „Otvoreni Balkan“ otvoren za sve zemlje Zapadnog Balkana kad god odluče da se pridruže, naglasio je on.

Želimo rezultate, da izvršimo reforme i da naši ljudi dobiju beneficije, dodao je Rama.

Kao nacije Zapadnog Balkana, moramo gledati u svoju budućnost, ne budućnost koja se nikada ne ostvaruje, već budućnost koju možemo da kontrolišemo, zaključio je albanski premijer.

(Tanjug)

