Rama: Rusija bi bila zadovoljna novim sukobom na Balkanu

TIRANA – Premijer Albanije Edi Rama ocenio je da Moskva podgreva konflikt na Balkanu i ugrožava krhki mir, uz tvrdnju da bi Rusija bila zadovoljna kada bi nešto krenulo u pravcu sukoba u regionu.

„Da li ste čuli koliko puta Putin pominje Kosovo u svojim govorima? Stalno ponavlja: ‘Kosovo, Kosovo, Kosovo’. Šef Kremlja podstiče najbolniji od svih nerešenih problema na Balkanu i čini sve da zapali novi fitilj“, rekao je Rama u intervjuu za nemački „Špigl“ koji prenosi „Albanijan post“ .

Rama kaže da su simpatije prema Moskvi jake u Srbiji i Republici Srpskoj.

„Osamdeset odsto pravoslavnih Srba pozitivno misli da Putin samo pokazuje zube Zapadu u Ukrajini, ako se tako može reći“, dodao je Rama.

On takođe navodi da se stanovnici regiona dele na one koji se protive Putinu i one koji ga podržavaju.

Premijer Albanije je ponovio svoje ranije reči da je „odluka o nezavisnosti Kosova bila ispravna“.

„Na kraju krajeva, sada postoji proces mira i pomirenja, iako će taj proces trajati dugo vremena“, ocenio je Rama.

On smatra i da „postoji duboka podela između crnogorskog i srpskog stanovništva u Crnoj Gori“, ali je dodao da je dobro što postoji Otvoreni Balkan.

„Nedavno je došlo do ohrabrujućih pomaka na Balkanu. Zato želim da Srbija, Albanija i Crna Gora stvore neku vrstu mini-šengenskog prostora za bolju razmenu“, istakao je Rama, kako prenosi albanski list.

(Tanjug)

