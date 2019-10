Rampa za Džonsona: Odlaže se glasanje o „bregzitu“

Britanski poslanici glasali su danas za predlog kojim se povlači podrška sporazumu o Bregzitu premijera Borisa Džonsona dok on ne bude formalno ratifikovan.

Rojters navodi da će Džonsona taj korak obavezati da zatraži od EU odlaganje Bregzita.

Za amandman je glasalo 322 poslanika, dok je protiv bilo 306.

To znači da parlament danas neće glasati o tome da li da odobri Džonsonov sporazum.

Ukoliko Džonson uspe da dovede do toga da se zakon izglasa u parlamentu, on bi mogao da sprovede Bregzit do 31. oktobra.

(Tanjug)