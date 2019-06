Raste strah: Šta ako se Huavej osamostali

Kineska kompanija „Huavej“ može vrlo brzo prestići SAD kada je reč o tehnološkom razvoju, a to će biti velika pretnja za tehnološku hegemoniju SAD.

Kineski „Huavej“ će lansirati svoj operativni sistem pod nazivom „OAK OS“ do jeseni ove godine, kojim će biti opremljeni pametni telefoni te kompanije. Nakon što se ova kompanija našla na crnoj listi Ministarstva trgovine SAD, američka korporacija „Gugl“ je izjavila da operativni sistem „Android“ neće više biti podržan na novim „Huavej“ uređajima. Međutim, američke sankcije podstiču kinesku kompaniju da se pozabave sopstvenim razvojem.

Kako saopštava „Global tajms“, još u maju ove godine „Huavej“ je u Kini registrovao ime „Hongmeng“, kako će se zvati novi operativni sistem na domaćem tržištu. Osim toga, kompanija je podnela zahtev za registraciju operativnog sistema „OAK OS“ Kancelariji EZ za intelektualnu svojinu, a zahtev se trenutno razmatra.

Nakon što je „Gugl“ najavio prekid saradnje sa kineskom kompanijom, postalo je poznato da „Huavej“ još od 2012. godine radi na stvaranju vlastitog operativnog sistema za računare i mobilne uređaje. Nakon 90 dana „promotivnog perioda“, za nove „Huavej“ smartfonove neće biti dostupno ažuriranje operativnog sistema „Android“, niti „Gugl“ usluga, kao što su „Džimejl“, „Gugl plej“ i slično. Zbog toga bi se drugi najveći proizvođač pametnih telefona na svetu, koji je 2018. godine prodao 206 miliona svojih proizvoda, mogao suočiti sa ozbiljnim padom potražnje, posebno na svetskom tržištu, gde više od 90 odsto čine korisnici „Android“ i „IOS“ operativnih sistema.

Kompanija „Huavej“ nije mogla da predvidi tako ozbiljnu eskalaciju trgovinskog rata između SAD i Kine, ali su ipak bili svesni prevelike zavisnosti od američke tehnologije. Upravo iz tog razloga, prema pisanju „Saut Čajna morning posta“, još pre sedam godina, u najstrožoj tajnosti, počeo je rad na novom operativnom sistemu u koji je uloženo milijarde juana. S obzirom na to, malo je verovatno da će plan američkih vlasti da unište kineskog giganta uspeti. Prema pisanju „Fajnenšel tajmsa“, koji se poziva na anonimne izvore, „Gugl“ se obratio Trampovoj administraciji sa zahtevom da izbaci „Huavej“ sa crne liste, jer smatraju da izolacija kineske kompanije može da predstavlja pretnju nacionalnoj bezbednosti SAD.

Iz američke kompanije ističu da će kineski operativni sistem biti mnogo manje zaštićen i podložan hakerskim napadima, što znači da je bezbednost korisničkih podataka u opasnosti. Međutim, prema rečima stručnjaka sa Finansijskog instituta „Čongjang“, Trampova administracija i Ministarstvo trgovine SAD zabranili su „Huaveju“ da kupuje komponente i tehnologiju od američkih proizvođača, jer se nadaju da će na taj način sačuvati svoj monopol u oblasti informacione tehnologije, ali ističe da je ta pozicija sasvim kratkovidna.

Skupa zamena za kinesku opremu

Prvo, čak i pre „Gugla“, određeni zvaničnici Bele kuće pozivali su Kongres SAD da ukinu zabranu „Huaveju“ na kupovinu opreme. Razlog za to je jednostavan — oni su se uplašili da američke kompanije neće moći da realizuju narudžbine za zamenu kineske opreme. Zamena tehničkog proizvoda je složen i skup proces, koji zahteva komplikovane procedure. U takvim okolnostima, te američke kompanije koje koriste „Huavej“ opremu imaće značajne finansijske troškove, a to će se odraziti na ceo proces javnih nabavki u SAD.

Osim toga, kineski proizvodi postaju sve inovativniji. „Gugl“ grupa je shvatila da će kineska kompanija uspeti da samostalno razvije neophodnu tehnologiju, čak i ako „Gugl“ prestane sa snabdevanjem. Određene američke visokotehnološke kompanije još uvek mogu da kontrolišu stepen tehnološkog razvoja „Huaveja“. Međutim, ako dođe do „tačke nepovrata“, kineska kompanija neće imati drugog izbora nego da se osloni na sopstvenu snagu.

Nakon toga SAD neće moći da kontrolišu „Huavej“, a on bi mogao da prevaziđe određene američke tehnologije. Prema tome, sa tačke gledišta kompanije „Gugl“, veoma je rizično pustiti „Huavej“ da se osamostali. Pojedini Amerikanci smatraju da, što budu naprednije tehnologije kompanije „Huavej“, to će ona predstavljati veću tehnološku pretnju za američku nacionalnu bezbednost.

To je, naravno, zabluda, ali se može reći da „Gugl“ i dalje ima uticaja na istraživanja i razvoj kompanije „Huavej“. A ako kineska kompanija u budućnosti bude mogla da razvija sopstvene tehnologije bez ikakvih ograničenja, moći će da kreira i naprednije proizvode. U SAD smatraju da će to predstavljati novi i veliki izazov za nacionalnu bezbednost. Pored toga, „Huavej“ obezbeđuje efikasnost za „Gugl“. Kompanija već određeno vreme dostavlja „Huaveju“ svoje prozvode, on je veliki kupac, a to, naravno, utiče i na poslovanje „Gugla“.

Generalno, u slučaju zabrane kompanije „Huavej“, američke kompanije će imati velike finansijske troškove. Takođe, kineska kompanija može vrlo brzo prestići SAD kada je reč o tehnološkom razvoju, a to će biti velika pretnja za tehnološku hegemoniju SAD.

I na kraju, može se desiti da „Gugl“ ne dostigne ciljane godišnje pokazatelje poslovanja. Američke sankcije mogu na početku naštetiti kineskoj kompaniji. Ali mi ćemo nastaviti da osvajamo nova tržišta.

Po svemu sudeći, s obzirom da je „Huavej“ globalna kompanija, nije je lako izbaciti sa svetskog tržišta.

Podsetimo i na navode da je ruski biznismen Grigorij Berjoskin, vlasnik proizvođača ruskog mobilnog operativnog sistema „Aurora“, nedavno pregovarao sa glavnim izvršnim direktorom „Huaveja“ Go Pinom o mogućem instaliranju ruskog operativnog sistema na „Huavej“ mobilne uređaje. Kako je istaknuto, prednost ruskog operativnog sistema je u tome što je on baziran na „Linuks“ operativnom sistemu, a takođe podržava „Android“ aplikacije. Pored toga, konkurentnost operativnih sistema je u velikoj meri određena njihovom kompatibilnošću sa aplikacijama.

Kako je zaključio kineski stručnjak, operativni sistem kompanije „Huavej“ možda neće odmah doživeti uspeh. Sve će zavisiti od toga, koliko će novi OS biti pogodan za korisnike. Ako je na domaćem tržištu u Kini teško posumnjati u uspeh, kada je reč o svetskom tržištu, biće potreban napor da se ono osvoji. On je ocenio da će kompanija „Huavej“ imati priliku da pokaže svetu svoj tehnološki potencijal i da postignu to što nisu mogli ni „Samsung“ ni „Majkrosoft“.

