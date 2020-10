Ravasi:Bajdenov dokument možda falsifikovan,ali on to misli

ČIKAGO – Olga Ravasi, profesorka političkih nauka na Okton koledžu u Čikagu, koja je pokrenula kampanju “Srbi za Trampa”, izjavila je danas da je ne bi čudilo da je dokument koji su objavili albanski mediji, a koji otkriva taktiku Džoa Bajdena za Kosovo, možda čak i falsifikovan, ali da to nije bitno, jer to on misli.

“Ne bi me uopšte iznenadilo da je to neko falsifikovao iz albansko-američke zajednice, ali takođe me ne bi iznenadilo i da je dokument autentičan, kad pogledate šta sve piše u njemu. Moramo da shvatimo da ćemo se, ako, ne daj bože, Bajden pobedi, vratiti desetinama godina unazad i sve ono što su uradili Tramp i Grenel pašće u vodu. Vratićemo se na jednostrane i neartikulisane političke ucene, pritiske, i destabilizaciju ne samo Srbije već i regiona“, rekla je Ravasijeva za Kosovo onlajn.

Ona je istakla da je Balkanu potreban ekonomski razvoj i unapređenje standarda života svih građana, a ne prazno politikanstvo, „a to je jedino što Džo Bajden ima da ponudi“.

Olga Ravasi podseća i na podršku koju je lider kosovskog pokreta Samoopredeljenja Aljbin Kurti javno pružio Bajdenu.

“Zamolili su nas iz Trampovog štaba da objasnimo ljudima, pre svega Srbima u Americi, šta znači kada tako radikalni levičar poput Kurtija poziva da se glasa za Bajdena. To je pre svega mešanje u unutrašnje stvari SAD, ali i veoma opasno, kada znamo ko je Kurti i šta je sve radio“, rekla je Ravasijeva.

Pojedini prištinski mediji objavili su jutros navodni dokument iz predsedničke kampanje Džozefa Bajdena, u kojem on najavljuje promenu američke politike prema Beogradu i Prištini u odnosu na ono što je zastupao predsednik Donald Tramp,

(Tanjug)

