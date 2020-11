Roditelji zaspali s upaljenom cigaretom, četvoro dece nastradalo u požaru

Četvoro dece, starosti od 3, 4, 6 i 8 godina, preminuli su u požaru koji je izbio u njihovom porodičnom domu u Stafordu u Engleskoj, nakon što su njihovi roditelji zaspali dok su pušili u krevetu.

Natali Junit (26) i njen partner Kris Malton (30) bili su privedeni pod sumnjom za ubistvo iz nemara i tužilaštvo je odlučilo da neće podnositi nove tužbe.

Ova neverovatna tragedija dogodila se u februaru prošle godine, a Dejli Mejl piše da je majka tokom nastavka istrage ovih dana rekla da ima post traumatski stres i da ne može da se seti šta je uradila kad je izbio požar.

Istraga je pokazala da su se deca ugušila od dima u požaru, koji je nastao zbog neugašene cigarete. Na suđenju se moglo čuti kako su ih socijalne službe ranije upozoravale zbog pušenja u kući.

