MELITOPOLJ – Ukrajinska strana mogla bi da izvede provokaciju ukoliko misija Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) ode da poseti nuklearnu elektranu Zaporožje preko teritorije koju kontroliše Kijev, izjavio je danas za agenciju TAS S član glavnog saveta administracije Zaporoške oblasti Vladimir Rogov.

„Ovde je nivo opasnosti visok, jer je ovo linija borbenog dejstva i mora da se razume da militanti ukrajinskog predsednika Zelenskog imaju ogromno iskustvo u pucanju na ljude koji prelaze ovu liniju“, rekao je Rogov.

On smatra da će ukoliko dođe do bilo kakve provokacije za to biti okrivljeni Rusija i Zaporožje.

„Ipak, ako su ti ljudi spremni da rizikuju, mogu da idu preko Kijeva, ali mora da se razume da su odgovorni za svoju bezbednost sve dok ne pređu liniju fronta, liniju borbenog dejstva, dok ne dođu na teritorije koje kontrolišemo“, dodao je Rogov.

Istakao je da vlasti Zaporoške oblasti podržavaju posetu misije nuklearnoj elektrani i da su spremne da osiguraju najviši nivo bezbednosti.

„Poseta delegacije IAEA Zaporoškoj nuklearki preko Kijeva ili preko Melitopolja ili preko Berđanska je veliki korak napred, mi se tome zaista radujemo i definitivno ćemo osigurati najveći mogući nivo bezbednosti“, naglasio je zvaničnik.

Poručio je da nije važno kojim putem će misija ići, već da je važno da oni stignu.

Rogov je kazao i da u regionu postoje specijalisti obučeni za pratnju velikih delegacija „od novinara do ljudi sa humanitarnim misijama“ i da ne bi trebalo da bude problema u osiguravanju bezbednosti delegacije zajedno sa ruskom stranom.

(Tanjug)

