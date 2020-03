RS sutra utvrđuje mere za sprečavanje migrantske krize

BANJALUKA – Razvoj situacije na grčko-turskoj granici u vezi sa migantima, opredeliće delovanje policijskih i bezbedosnih struktura na zapadno-balkanskoj ruti, pa će Vlada Republike Srpske o potrebnim merama odlučiti sutra, kada će biti održana i Sednica Saveta ministara na temu migrantske krize.

Pred ministrima Srpske, u petak bi trebalo da se nađe operativni plan u vezi sa migranstkom krizom, a šta to tačno podrazumeva, premijer Radovan Višković ne otkriva, prenela je RTRS.

Jedno je, kažu, sigurno da su prioriteti utvrđeni.

„Plan će biti u pravcu zaštite imovine Republike Srpske i naših građana od moguće veće ‘najezde’ migranata, kako se najavljuje. Mi moramo spremno dočekati i zaštititi imovinu i naše građane u Republici Srpskoj“, rekao je Višković.

Da li i Savet ministara ima plan, videće se na tematskoj sjednici o migrantskoj krizi. Fahrudin Radončić je ranije upozorio da BiH preti ekstremno teška bezbednosna i humanitarna kriza ako se obistine procene da bi dnevno moglo pristizati 10.000 migranata.

“ Kada sam imao intervju pred komisijom za izbor novog Saveta ministara, skrenuo sam pažnju poslanicima da nam se može dogoditi kataklizmični scenario, da Turska pusti migrante prema Evropi i to u neverovatno velikim ciframa. Nažalost, to se dešava ovih dana i verujem da je to trenutno najveći bezbednosni izazov za BiH“, kazao je Radončić.

Granična policija BiH preduzima organizacione mere. Specijalizovane jedinice i opremu sa granice sa Hrvatskom preraspoređuje na, prema procenama, najugroženiji pravac – na istoku, jer im na tom potezu dugom 600 kilometara nedostaje 1.200 službenika.

„Podiććemo sve kadrovske i materijalno-tehničke kapacitete da sprečimo nezakonite ulaske i izlaske iz BiH, što je naša zakonske obaveze“, rekao je pomoćnik direktora Granične policije BiH Dragan Kulić.

Sve mere će, ipak, zavisiti od dešavanja na grčko-turskoj granici.

Bude li efikasnost grčkih graničara na nivou na kojem je otkako je Turska otvorila granice za sirijske migrante, procene su da bi migrantski talas ipak mogao biti nižeg intenziteta, nego što se činilo u prvim trenucima, prenela je RTRS.

(Tanjug)