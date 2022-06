RU ce obezbediti prolazak zita, ali UKR mora da deminira more

MOSKVA – Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je danas da će Rusija obezbediti prolazak brodova sa žitom iz ukrajinskih luka ako Ukrajina obavi deminiranje mora na tom području.

„Potrebno je uraditi samo jednu stvar, a to je da se naredi Zelenskom da izda nalog da se deminiraju obe luke i da Ukrajinci prestanu da se kriju iza različitih izjava da će Rusija to navodno iskoristiti… Putin je već rekao da Rusija to neće iskoristiti i da je Rusija spremna časno i odgovorno da reši taj problem. Sve što zavisi od nas, mi radimo odavno“, poručio je Lavrov odgovarajući na pitanja na onlajn konferenciji za medije.

Na pitanje šta očekuje od predstojeće posete Turskoj i da li će se razmatrati pitanje nastavka rusko-ukrajinskih pregovora u Istanbulu, Lavrov je rekao da su teme razgovora izložene još tokom nedavnog telefonskog razgovora predsednika Rusije i Turske.

„Putin je izložio optimalne varijante za izvoz žita. Ono što zavisi od nas, mi već radimo mesec ili meseci i po, ruski vojnici proglašavaju humanitarne koridore i u Crnom moru i Azovskom moru, radi izlaska stranih brodova koje tamo kao taoce drže ukrajinske vlasti. Ali, da bi brodovi mogli da iskoriste ove humanitarne koridore, moramo da napravimo deminiranje u moru i to moraju da urade Ukrajinci. Ako su naše turske kolege spremne da pomognu u deminiranju, naši vojnici će se sporazumeti kako to da na najbolji način organizujemo“, istakao je Lavrov.

Lavrov je odbacio je sve pokušaje da se predstavi da Rusija ne želi da reši taj problem.

(Tanjug)

