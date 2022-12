Rudari: Ugalj se traži na sve strane, mii padamo u proizvodnji

TUZLA – U Bosni i Herceovini se danas obeležava Dan rudara u znak sećanja na današnji dan pre 101 godinu, kada je počela „Husinjska buna“ u kojoj je sedam rudara svojim životima platilo cenu borbe za svetliju budućnost.

Rudari na današnji dan upozoravaju na težak položaj, zastarelost opreme s kojom rade i druga pitanja koja opterećuju poslovanje rudnika.

„Ili zatvorite rudnike ili ih dovedite u stanje da mogu odgovoriti zahtevima energetskog sektora. Postoji niz razloga, a kao prvi je odnos vlasnika kapitala JP ‘Elektroprivreda BiH’ koja ne ulaže u rudnike. Drugi je izjave tih ljudi koji kažu da će se zatvoriti rudnici, da nema ulaganja i onda zamislite mladog čoveka koji želi da radi u rudniku da li će prihvatiti takav posao“, rekao je predsednik Sindikata Rudnika Kreka u Tuzli Zuhdija Tokić, prenela je Fena.

Samostalni sindikat radnika rudnika FBiH je za poboljšavanje materijalnog statusa rudara, ali i humanije i bezbednije uslove za rad.

„Kakve su to promene na bolje doneli pravilnici o sistematizaciji radnih mesta koje su jednostrano nametnuli od strane određenog broja uprava u rudnicima. Evo i to smo pustili na određeni način da se uradi. Da li je to donelo kvalitet više po pitanju efikasnosti, operativnosti, realizacije poslovnih planova… „, naveo je predsednik Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH i istovremeno odgovorio:

„Nije, unazadilo nas je. Mi u vremenu kada treba da podižemo poslovne rezultate, kada se ugalj traži na sve strane, mi padamo u proizvodnji i niko ne interveniše“.

(Tanjug)

