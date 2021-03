Rumunija: Povećano ograničenje putovanja tokom noći

BUKUREŠT – Nove mere nametnute proširenjem vanredne situacije u Rumuniji stupaju danas na snagu, a najvažnija se odnosi na ograničenje putovanja u periodu od 22.00 do 05.00 ujutru, umesto od 23.00 časova do 05.00, kao što je to bio slučaj do danas.

Vlada je u sredu odobrila produženje vanredne situacije na teritoriji Rumunije, preneo je Ađerpres.

„Preostale mere ostaju uglavnom iste, a sa mog gledišta, ovo je najvažnija mera“, rekao je premijer Florin Kicu.

On je, takođe, naveo da je izmena vremena ograničenja kretanja doneta uzimajući u obzir mere koje su usvojile druge evropske države.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.