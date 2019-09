Rušenje Trudoa u tri snimka: Skandalozna prošlost kanadskog premijera (video)

Kanadski premijer Džastin Trudo našao se usred novog skandala nakon što je juče objavljena fotografija na kojoj se maskirao u Aladina i obojio lice u crno, da bi nešto kasnije bilo objavljeno da se još u najmanje dva navrata maskirao u crnca.

Exclusive: Justin Trudeau wore brownface at 2001 ‘Arabian Nights’ party while he taught at a private school, Canada's Liberal Party admits https://t.co/j3UobfYNIF

Trudo je, pošto se izvinio zbog prvog otkrivenog slučaja „blekfejsa“, što je termin za maskiranje belaca u osobe tamne ili crne boje kože, sam priznao da je to još jednom uradio.

Radilo se, naime, o takmičenju talenata u srednjoj školi koju je tada pohađao, a na kojem je obojio lice u crno i stavio periku.

Fotografija je, po svemu sudeći, prvo završila na društvenim mrežama, a Trudo je tek potom priznao da se zaista maskirao u crnca. Na takmičenju je pevao rege pesmu Day-O, koju je popularisao afroamerički pevač i aktivista Hari Belafonte.

Kanadski portal Global News potom je objavio snimak i trećeg slučaja Trudoovog maskiranja u „blekfejs“. Radi se o snimku, navodno snimljenom devedesetih godina u srednjoj školi, a na njemu se Trudo krevelji u kameru, podižuci ruke koje su mu, kao i lice, obojene u crno i nosi afroperiku na glavi.

Global News has obtained video showing Liberal Leader Justin Trudeau in blackface, the third instance of racist dress to come to light in 12 hours. Global's @MercedesGlobal, who broke this story, has more. #cdnpoli #elxn43

Full story: https://t.co/dUE5YnP3p3 pic.twitter.com/cEPUGBhydG

— Globalnews.ca (@globalnews) September 19, 2019