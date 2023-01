Rusija optužuje Kijev da je gađao bolnicu, Ukrajina Moskvu za napad na civile

KIJEV/MOSKVA – Ministarstvo odbrane Rusie optužilo je danas ukrajinsku vojsku da je namerno pogodila bolnicu u Novoajdaru, koji je pod kontrolom ruskih snaga, kada je ubijeno 14 ljudi, a 24 osobe ranjene.

Prema saopštenju, ukrajinske snage su u napadu na taj grad u samoproglašenoj Luganskoj Narodnoj Republici koristile raketne bacače HIMARS američke proizvodnje, prenosi TAŠ.

U RUSKOM UDARU u stambenoj četvrti grada Kostjantinovke na istoku Ukrajine danas su poginule tri osobe, saopštio je regionalni guverner Pavlo Kirilenko.

U napadu, u kojem su oštećene četiri stambene zgrade i hotel, ranjeno je 14 osoba, preneo je Rojters.

Guverner Donjecka Pavlo Kirilenko napisao je na Telegramu da spasioci i pripadnici policije rade na mestu tragedije kako bi pomogli stanovništvu i „pažljivo dokumentovali još jedan zločin ruskih okupatora“, prenosi Gardijan.

KIJEV I ZAPADNI SAVEZNICI su uključeni u „brže“ pregovore o mogućnostima opremanja Ukrajine projektilima dugog dometa i vojnim avionima, saopštio je savetnik ukrajinskog predsednika Mihail Podoljak, prenosi AP.

On je rekao da pristalice Ukrajine na zapadu „razumeju kako se rat razvija“ i potrebu da se isporuče avioni sposobni da obezbede podršku za oklopna borbena vozila koje su SAD i Nemačka obećale na početku meseca.

Podoljak je još rekao i da neki od zapadnih partnera Ukrajine imaju „konzervativni“ stav prema isporukama oružja.

PREDSEDNICA EVROPSKE KOMISIJE Ursula fon der Lajen izjavila je uoči samita EU-Ukrajina koji je planiran za 3. februar da Ukrajina ima bezuslovnu podršku evropskog bloka i da mora da pobedi ruske snage kako bi odbranila evropske vrednosti.

„Mi stojimo na strani Ukrajine bez ikakvih ‘ako i ali'“, istakla je danas Fon der Lajen u govoru na skupu svoje demohrišćanske partije (CDU) u Dizeldorfu u Nemačkoj, preneo je Rojters.

ZAMENIK PREDSEDNIKA SAVETA Ruske Federacije Dmitrij Medvedev osudio je danas pokušaje Zapada da opravda isporuke oružja Kijevu pokušajem da spreči svetski rat.

„Prvo, odbrana Ukrajine, koja nikome nije potrebna u Evropi, neće spasiti senilni Stari svet od odmazde ako se nešto desi. Drugo, kada izbije Treći svetski rat, nažalost neće se voditi tenkovima, ni borbenim avionima. Onda će se sigurno sve pretvoriti u prah“, napisao je Medvedev na svom Telegram kanalu.

UKRAJINSKE ORUŽANE SNAGE izvestile su danas da je Rusija usmerila artiljerijsku vatru na 40 naselja u blizini Bahmuta, grada u istočnoj Donjeckoj oblasti, koji je u središtu nekih od najintenzivnijih borbi poslednjih meseci, prenosi Gardijan.

Vojni izvori su saopštili da se snage Kijeva sada bore da zadrže grad, nakon povlačenja ukrajinske vojske iz obližnjeg grada Soledara prošle nedelje.

Saopšteno je da rizik od opkoljavanja Bahmuta raste, jer se ukrajinska vojska suočava sa nedostatkom artiljerije koja bi mogla da zadrži ruske snage koje napreduju.

ŠPANIJA JE POTVRDILA da će poslati određeni broj borbenih tenkova Leopard 2 u Ukrajinu do proleća, saopštila je ministarka odbrane Margarita Robles, prenosi Ukrinform.

Ona je to rekla nakon što je Nemačka saopštila da će donirati određeni broj tenkova i omogućiti ukrajinskim saveznicima da učine isto.

Navela je da će biti poslati tenkovi Leopard 2 koj nisu u upotrebi, a u Ukrajinu će biti isporučeni u narednim mesecima.

(Tanjug)

