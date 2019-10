Rusija pomaže Kini da napravi sistem za upozorenje od raketa

SOČI – Rusija pomaže Kini da napravi sistem za upozorenje od raketnih napada, kakav trenutno imaju samo SAD i Rusija, izjavio je ruski predsednik Vladimir Putin.

„Mi sada pomažemo našim kineskim partnerima da razviju sistem za upozorenje od raketnih napada. Ovo je veoma ozbiljna stvar, koja će dramatično poboljšati odbrambene kapacitete Narodne Republike Kine“, rekao je Putin na diskusionom forumu „Valdaj“, preneo je sinoć TAS S.

On je dodao i da izgleda da su SAD „bar nekoliko godina“ radile na razvoju nove rakete, koja potpada pod Sporazum o nuklearnim snagama srednjeg dometa, dok je on i dalje bio na snazi.

Putin je na skupu govorio i o drugim temama, uključujući situaciju u Persijskom zalivu, Ukrajini, sukobu Saudijske Arabije i Irana…

On je rekao da veruje da je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski iskren u nameri da reši sukob na istoku Ukrajine, u skladu sa svojim predizbornim obećanjima.

„Ljudi čekaju da ovo pitanje bude rešeno. Mislim da on to iskreno želi, ovo je njegovo iskreno uverenje ili bar težnja. Teško mi je da kažem u ovom trenutku da li će to uspeti da uradi, da li će moći da se odupre onima koji su protiv tog procesa“, rekao je Putin.

Putin je predložio da se formira organizacija, u čijem radu bi učestvovale Rusija, SAD, evropske i druge zemlje kao bi se rešila pitanja u Persijskom zalivu.

On je podsetio da je Rusija došla do ideje o razvoju koncepta za obezbeđivanje kolektivne bezbednosti u Persijskom zalivu u julu ove godine, ocenivši da je ta ideja i dalje aktuelna zbog „nasilne i nepredvidive situacije u regionu“.

„Nudimo da ostavimo po strani naše razlike i uzajamne pretenzije kako bi, pratkično od nule, formirali organizaciju za bezbednost i saradnju u regionu, koja bi uključila Persijske zemlje, kao i Rusiju, Kinu, SAD, EU, Indiju i druge države koje su zainteresovane kao posmatrači“, rekao je Putin.

On je pozvao Iran i Saudijsku Arabiju da ne koriste teritoriju Sirije kao mesto sukoba.

Putin je rekao da zna da rukovodstvo Saudijske Arabije i Irana želi mir i dobrobit sirijskom narodu.

“ I mi ih pozivamo da se vode tim plementim motivima i učine svaki mogući napor kako ne bi koristili sirijsku teritoriju kao mesto sukoba“, poručio je Putin.

Predsednik Rusije rekao je i da je uveren da će biti nemoguće rešaati globalne probleme bez učešća azijskih zemalja.

U suprotnom, kako je naglasio, bilo koja rešenja, postignuta na neki drugi način, ne mogu se smatrati legitimnom.

Putin je istakao i da je Rusija protiv formiranja novih vojnih blokova i naglasio da je Asocijacija nacija Jugostične Azije (ASEAN) glavna organizacija u Aziji.

„Naš koncept je da ne bi trebalo stvarati nove blokove, poput Severnoatlanske alijanse nakon Drugog svetskog rata“, rekao je Putin.

