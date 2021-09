Rusija testira sistem Bastion dok NATO vežba u Ukrajini

MOSKVA – Ruska mornarica vežbala je gađanje ciljeva u Crnom moru kod obala Krima koristeći raketni sistem Bastion, potvrdilo je danas rusko Ministarstvo odbrane.

„Crnomorska flota Rusije vežbala je otkrivanje i uništavanje morskih ciljeva sistemom Bastion, naprednim protivbrodskim i raketama zemlja-zemlja”, navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane, prenosi Rojters.

Na video snimcima koje je objavila vojska prikazano je kako jedinice izvode napade projektilima montiranim na kamione. Posade su pucale sa skrivenih položaja i koristile bespilotne letelice za praćenje simulirane neprijateljske grupe brodova.

Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu saopštio je da sistem Bastion može da pogodi morske ciljeve na udaljenosti od 350 km i kopnene ciljeve na udaljenosti od 450 km.

Ruski manevri kod obala Krima se dešavaju u trenutku održavanja vežbi u Ukrajini, u koje su uključene američke i druge NATO trupe.

One će trajati do 1. oktobra, a nastavljaju se na one koje su ranije ovog meseca imale Rusija i Belorusija i koje su izazvale zabrinutost Zapada.

(Tanjug)

