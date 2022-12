Ruska Duma usvojila zakon o kaznama za skrnavljenje Georgijevske lente

MOSKVA – Ruska Državna duma usvojila je zakon kojim se Georgijevska lenta izjednačava sa simbolima vojničke slave, a za njeno javno skrnavljenje predviđena je administrativna ili krivična odgovornost.

Pojedinac za takav prekršaj može biti kažnjen novčanom kaznom do tri miliona rubalja ili zatvorom do tri godine, a pravno lice može dobiti kaznu od tri do pet miliona rubalja, prenosi RIA Novosti.

Ako to delo počini grupa lica po prethodnom dogovoru ili na internetu zaprećena je novčana kazna u iznosu od dva do pet miliona rubalja ili kazna zatvora do pet godina.

Zakon su predložili funkcioner vladajuće Jedinstvene Rusije Andrej Turčak i zamenica šefa odbora Državne dume za razvoj civilnog društva Olga Zanko.

Georgijevska lenta se sastoji od tri crne i dve narandžaste trake. U Rusiji je patriotski simbol, a prisutna je na mnogim vojnim odlikovanjima koja su dodelijivali Ruska imperija i ŠSR, kao i na odlikovanjima koja dodeljuje Rusija.

Na početku oružanog sukoba na istoku Ukrajine 2014. godine taj simbol su koristili borci milicije i dobrovoljci koji su se borili na strani samoproglašenih Donjecke i Luganske narodne republike, navodi RIA Novosti.

(Tanjug)

