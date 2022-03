Ruske snage preuzele kontrolu nad Hersonom

MOSKVA – Jedinice Oružanih snaga Rusije preuzele su punu kontrolu nad regionalnim centrom Hersona, saopštio je portparol ruskog Ministarstva odbrane general-major Igor Konašenkov.

Ukrajinske vlasti potvrdile su da su ruske snage u potpunosti opkolile Herson, prenosi Rojters

Konašenkov je novinarima rekao da civilna infrastruktura, objekti značajni za život stanovništva i prevoz rade normalno, navodi TAS S.

„U gradu nema nestašice hrane i osnovnih dobara“, rekao je Konašenkov.

On je naveo da se nastavljaju pregovori između ruske komande i gradske i regionalne uprave o rešavanju pitanja održavanja funkcionisanja objekata socijalne infrastrukture, obezbeđenja zakona i reda i bezbednosti stanovništva, prenosi TAS S.

Prethodno je i Bi-Bi-Si objavio da su ruske snage zauzele Harkov, navodeći da, ako je on pao u ruke Rusa, to je najveći grad u Ukrajini koji su do sada preuzele ruske snage.

Gradonačelnik Hersona Igor Kolihajev saopštio je ranije da su ruske snage u Hersonu, gradu na Crnom moru, preuzele kontrolu nad železničkom stanicom i lukom

Kolihajev je za lokalni radio rekao da su u toku sukobi i okupacija grada.

On je naveo da je veliki broj ljudi poginuo, uključujući ukrajinske vojnike i civile

Bi-Bi-Si je tokom noći javio da su ruske snage primećene na ulicamaa Hersona.

(Tanjug)

