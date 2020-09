S neba padala marihuana: Dron bacio stotine kesica droge (foto)

Stotine kesica marihuane pale su ove nedelje sa neba na centralni trg Tel Aviva, na radost zanemelih prolaznika, koji su pojurili prema „mani“.

רחפן פיזר בשמי כיכר רבין בתל אביב מאות שקיות גראס, מי שעומד מאחורי הקמפיין – "הרחפן הירוק" pic.twitter.com/bAWI26U4BX — מעריב אונליין (@MaarivOnline) September 3, 2020

„Krajnje je vreme, draga braćo. Da li je to ptica? Da li je to avion? Ne, to je zeleni dron, koji s besplatno deli marihuanu“, napisala je grupa „Zeleni dron“ u kriptičnoj poruci u aplikaciji „Telegram“, prenose izraelski mediji.

Stotine kesica bačene su s drona, na radost prolaznika koji su požurili da pokupe pakovanja marihuane od po dva grama na Rabinovom trgu, ispred gradske kuće Tel Aviva.

Dvoje ljudi koji su bili upravljali bespilotnom letelicom zaustavila je policija.

Ali „mana s neba“ ne bi trebalo da se time zaustavi. „Zeleni dron“ je najavio da će se projekat „Kiša marihuane“ nastaviti svake nedelje na drugoj lokaciji u Izraelu, gde će s neba pasti ukupno jedan kilogram te droge.

הזייה בכיכר רבין: רחפן הטיל מהשמיים עשרות שקיות של מריחואנה. מי שעומד מאחורי המיזם זאת קבוצה שמכנה את עצמה "הרחפן הירוק". בגלל שלא חישבו נכון את הרוח, רוב החומר התפזר על הכביש באבן גבירול. עוברי אורח נהנו מהשלל@ynetalerts pic.twitter.com/xeziJsH950 — איתי בלומנטל Itay Blumental (@ItayBlumental) September 3, 2020

Iako je Izrael odobrio izvoz medicinske marihuane, proizvodnja, prodaja, kupovina i upotreba te „meke droge“ u „rekreativne svrhe“ i dalje predstavljaju prekršaj.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.