SAD pozvale Australiju, Indiju i Japan da se zajedno suprostave 'opasnom uticaju' Kine

Američki državni sekretar Mike Pompeo ukazao je danas na „sve jači i opasniji uticaj Kine“ u indijsko-pacifičkom regionu i pozvao četiri tamošnje države na saradnju da bi se medjusobno zaštitile od kineske „eksploatacije, korupcije i prinude“.

Pompeo je to izjavio u Tokiju na sastanku s ministrima spoljnih poslova Japana, Indije i Australije, država koje čine grupu „Quad“ (Quadrilateral Security Dialogue).

Pompeo je ponovo optužio Kinu za prikrivanje pandemije što je dovelo do njenog pogoršanja, i da „sve agresivnijim postupcima ugrožava slobodu, demokratiju i različitost u regionu“.

„Sada je važnije nego ikada da saradjujemo kako bismo zaštitili svoje narode i partnere od eksploatacije, korupcije i prinude Kineske komunističke partije“, rekao je Pompeo.

„Vidimo to u Istočnom i Južnom kineskom moru, Mekongu, na Himalajima, u Tajvanskom moreuzu. To su samo neki od primera“, rekao je on.

Sastanak u Tokiju je održan manje od mesec dana pre američkih predsedničkih izbora i usred tenzija izmedju Vašingtona i Pekinga zbog virusa, trgovine, tehnologije, Hong Konga, Tajvana i ljudskih prava. Loši američko-kineski odnosi prate nedavno rasplamsavanje tenzija izmedju Kine i Indije zbog sporne granice na Himalajima, dok su se odnosi Australije i Kine takodje pogoršali poslednjih meseci.

Japan je zabrinut zbog kineske pretenzije na ostrva Senkaku u Istočnokineskom moru koja su pod kontrolom Japana koji rastuću vojnu aktivnost Kine smatra pretnjom.

Kina stalno negira da je prikrivala pandemiju, u vezi s Hongkongoom, Sindjijangom i Tibetom optužuje Zapad da se meša u njene unutrašnje stvari i demantuje da postoji kršenje ljudskih prava. Ona uzvraća trdnjom da su SAD „najveća prepreka miru u Južnokineskom moru“.

(Beta)

