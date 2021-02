SAD pripremaju zakon o sankcijama Rusiji zbog Navaljnog

VAŠINGTON, 4. Februara (Tanjus) – Grupa američkih senatora iz obe stranke predstavila je američkom Kongresu nacrt zakona o sankcijama protiv Rusije zbog situacije sa ruskim opozicionarom Aleksejem Navaljnim, saopštila je pres-služba senatora Marka Rubija, republikanca sa Floride.

“Predlog zakona o pozivanju Rusije na odgovornost za maligne aktivnosti nameće ciljane sankcije protiv ruskih zvaničnika, saučesnika u drskom kršenju međunarodnog prava, uključujući trovanje i zatvaranje opozicionog lidera i aktiviste Alekseja Navaljnog“, navodi se u saopštenju, koje prenosi Tas s.

U utorak je sud u Moskvi preinačio uslovnu kaznu Alekseju Navaljnom u slučaju pronevere Iv Rošer na 3 godine i 6 meseci u zatvoru srednjeg nivoa bezbednosti. On će ostati u pritvorskom objektu dok sudska odluka ne stupi na snagu.

U sredu je portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila da Sjedinjene Države uvek izmišljaju razne izgovore za izricanje antiruskih sankcija i za to im nisu potrebni nikakvi konkretni razlozi. Takođe je naglasila da sankcije koje se preduzimaju protiv Rusije zaslužuju protivmere, ali Rusija to neće učiniti agresivno, već na dobro promišljen način, podseća Tas s.

Prema njenim rečima, takav pristup uvek je korisniji i efikasniji. ‚ Ona je dodala da će odgovor biti javan i dobro obrazložen, navodi agencija.

(Tanjug)

