Sajam naoružanja i vojne opreme od 25. do 28. juna

BEOGRAD – Deveti Međunarodni sajam naoružanja i vojne opreme „Partner 2019“ biće održan od 25. do 28. juna na Beogradskom sajmu, a organizatori najavljuju da će to biti najveća i najznačajnija sajamska manifestacija tog tipa u Jugoistočnoj Evropi i da se očekuje najveći broj učesnika i posetilaca do sada.

Kako je rečeno na konferenciji za novinare na Beogradskom sajmu, PARTNER će se održati pod pokroviteljstvom Ministarstva odbrane, a biće u znaku porasta broja izlagača, povećanja tehnološkog nivooa i broja predstavljenih eksponata, porasta poslovne aktivnosti, i intenziviranja naučne, tehničke i trgovinske saradnje sa svetom.

Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije na PARTNERU predstaviće naučne, istraživačke, opitne, remontne i obrazovne kapacitete institucija.

To će ujedno biti prilika i da se inostranim i domaćim proizvođačima naoružanja i vojne opreme predstave potencijali.Suorganizator sajma Jugimport SDPR predstviće na sajmu svoje potencijale i mogućnosti a takođe i svojih kooperanata i saradnika.

V.d.pomoćnika ministra odbrane za materijalne resurse Nenad Miloradović rekao je da će na sajmu biti predstavljen tenkovski protivraketni sistemi, kao i terenska vozila.

Očekuje se, kaže, veliki broj posetilaca i stranih delegacija.

Što se tiče odbrambene industrije, on je dodao da dobro pratimo trendove i podsetio da je izvoz naoružanja i vojne opreme zabeležio rast od 13, 9 odsto.

`Najveći kupci naše opreme su kaže, zemlje srednjeg istoka, Ujedinjeni Arapski Emirati, Saudijska Arabija, a veliki deo izvoza ide i za SAD.

Prošle godine, srpska namenska industrija ugovorila je izvoz od oko 897 miliona dolara i taj trend je takođe u porastu.

Ovogodišnji sajam biće i u znaku obeležavanja 80. godišnjice Jugoimport SDPR uz funkcionalni prikaz sa demonstracijom sredstava sa bojevim gađanjem iz razvojnog i proizvodnog programa kompanije.

Pomoćnik generalnog direktora Jugoimport SDPR Aleksandar Lijaković istakao je da to preduzeće poslednjih godina beleži rast i da koristi iskustva koje su su predstavnici tog preduzeća imali priliku da vide na instranim sajmovima.

Ovaj sajam biće prlika da pokažemo sva naša dostignuća i naše tehnološke prodore u važnim oblastima poput raketne industrije, zatim će biti organizovane demonstracije bojevim gađanjem, biće predstavljena artiljerijska sredstva, oklopna borbena vozila…

On je pozvao izlagače i predzueća da u što većem broju uzmu učečhe na sajmu i predstave najbolje primere u svom radu.

Osim predstavljanja sistema i proizvodnih programa na sajmu će biti organizovani i stručni programi i predavanja i to o industriji 4.0 u kontekstu razvoja odbrambene tehnološke i industrijske veze, o značaju automatizacije kodifikacije i iskustva u primeni softvera za kodifikaciju, primeni nanomaterijala u službi odbramnebnih tehnologija.

Savetnica generalnog direktora Beogradskog sajma Mirjana Lukić istakla je odbrambena industrija velika grana i da je postigla značajne rezultate proteklih godina.

Kako je istakla, za ovaj sajam zainteresovan je veiki broj inostranih partnera.

„Svakako očekujemo veću manifestaciju od one iz 2017. godine koju je posetilo 7. 500 gostiju. Sajam pruža mogućnost da se svi upoznaju sa rezultatima odbrambene industrije“, rekla je Lukić i dodala da će ovaj sajam biti najveći u ovoj oblasti u Jugoistočnoj Evropi.

Deveti Sajam naoružanja i vojne opreme PARTNER biće održan u halama 1 i 4 i na otvorenom prostoru beogradskog sajma na površini od 26.000 kvadratnih metara prostora.

(Tanjug)