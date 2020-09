Salvini kritikuje italijanske demokrate kao oportuniste

RIM – Italijanski pisac Roberto Saviano, autor u svetu poznate knjige o organizovanom kriminalu “Gomora”, kritikovao je danas “Demokratsku stranku koja je sa Pokretom pet zvezdica čini vladajuću većinu, da zbog nedostatka identiteta postala vodena paru”, prenosi agenija Dire.

“I drugi su pre mene kritikovali Demokratsku stranku,a sada su se sada priklonili skutima premijera Kontea. To je stranka koja nema svoj stav niti poziciju ni o cemu a svoje dvadesetpetogodinje postojanje bazira na opoziciji, prvo Silviju Berluskoniju a sada Mateu Salvinju. Nezadovoljni kada su u opoziciji, a ništa ne menjaju kada su na vlasti, da bi bolje vladali. To nije politika, to je umetnost prezivljavanja”, rekao je Roberto Saviano.

Optuzio je DP za neiskrenost politike koju vodi, a kao najveću je pomenuo preokret koji je Demokratksa stranka napravila u vezi migrantske krize:

“Ljudske patnje migranata u Libiji su ogromne i samo ce istorija moci da pokaze prave razmere onoga sto se tamo desava, a cemu smo doprineli sarađujuci i placajuci direktno muciteljima”, rekao je Saviano imajuci u vidu dogovor koji su italijanske vlasti potpisale sa onima koji upravljaju kampovima za migrante i kontrolisu libijsku obalu.

Pisac i novinar, Robeerto Saviano od 2006 godine živi pod policijskom pratnjom jer je nakon sto je objavio knjigu o italijanskoj mafiji, preciznije jednom njenom delu Kamori, dobio pretnje smrću.

Iako ogranicene slobode Saviano je veoma prisutan u javnom

zivotu, ucestvuje u Tv debatama i pise tekstove za mnogobrojne

italijanske i svetske novine.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.