Šaps:Kamings nije planirao da bude na funkciji duže od godin

LONDON – Britanski ministar saobraćaja Grant Šaps izjavio je danas da Dominik Kamings, najbliži savetnik britanskog premijera, nije ni planirao da ostane na toj poziciji duže od godinu dana, nakon što Britanija napusti Evropsku uniju.

On je to rekao povodom vesti koja se pojavila u britanskim medijima da Kamings sa te pozicije odlazi do kraja godine zbog sukoba oko toga ko bi trebalo da bude Džonsonov šef osoblja, prenosi Rojters.

(Tanjug)

