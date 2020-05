Saradnja ključna, spor BG i PR ne bi smeo da bude prepreka

ZAGREB – Albanski premijer Edi Rama izjavio je da je regionalna saradnja ključna za Zapadni Balkan, da je formiranje takozvanog „mini Šengena“ dobar način za saradnju dok se ne priključimo EU, kao i da između Beograda i Prištine postoji veliki spor koji ne bi trebalo da bude prepreka za ekonomsku saradnju.

On je to rekao u intervjuu za televiziju N1 Zagreb i istakao da je na Balkanu bilo puno lošeg života zbog neslaganja koja traju na vrlo neugodan način.

„Za zajednički život, za uživanje u zajedničkom životu i zajednički napredak, ne moramo se slagati oko svega, jednostavno moramo naći način da radimo zajedno i da se dobronamerno odnosimo prema našim nesuglasicama i da tako pokušamo i da ih rešimo“, rekao je Rama.

Po njemu, regionalna saradnja je ključna.

„Dok ne postanemo članica, ne vidim zašto ne bismo mogli slobodno da se krećemo unutar našeg regiona. Zašto ne bismo imali slobodu kretanja ljudi, roba, kapitala i usluga? To su četiri slobode same Evropske unije. Zapravo je uvođenje ove četiri slobode neko vrlo loše nazvao ‘mini-Šengenom’. Mrzim taj naziv, jer sam previsok da prihvatam ‘mini’ stvari“, izjavio je Rama.

Ipak, kaže on, između Beograda i Prištine postoji velik spor, koji ne bi trebalo da bude prepreka saradnji.

„Što više budemo sarađivali i razgovarali, što ljudi više budu upoznavali jedni druge u svakodnevnom životu, poslovanju, u pogledu ljudske i kulturne razmene, te na mnogim drugim poljima, to će nam lakše biti da se međusobno razumemo. U protivnom, nikad nećemo moći da sarađujemo niti ćemo rešiti sve svoje probleme“, kazao je Rama.

Rama je istakao i da su „najbolje ideje za budućnost Evrope na Balkanu“.

„U to nema sumnje. One su iskrene i bez stečenih interesa. Postoji samo jedna ideja na Balkanu, a to je – postati deo te porodice i njoj sve pružiti. Unutar porodice, priča je drukčija. Možda kada stignemo tamo nećemo imati toliko dobrih ideja o tome kako bi EU trebalo da izgleda. Najbolje ideje za budućnost Evrope su na Balkanu, ali zato nisu ostvarive“, rekao je Rama.

Upitan da li građani Zapadnog Balkana imaju poverenja u EU i koliko bilo ko ko je na vlasti u tim zemljama može taj cieli proces učiniti funkcionalnijim, Rama kaže da se prema EU gaji bezuslovna ljubav koja nema veze sa neredom u kojem se danas nalazi EU u smislu nebezbednosti, nepostojanja strategije i sl.

Ipak on podseća da su građani Albanije odrastali u okruženju za koje je Jugoslavija bila poput Meseca i predstavljala je slobodu.

„Jugoslovenska televizija bila je jedini prozor koji smo imali u zidovima našeg bunkera u kojem smo bili izolovani od svih. Bili smo Severna Koreja Europe. Gledali smo jugoslovensku televiziju sa isprekidanim signalom i na jeziku koji jedva da smo razumeli. Za nas je to bilo kao da posmatramo Mesec u stanici NASA-e. Zbog svega toga EU, Europa i ostatak sveta predstavljaju nešto što se nikada neće promeniti, barem za moju generaciju“, ocenio je Rama.

(Tanjug)